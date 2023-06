Urbici Malagarriga serà nomenat alcalde de Cercs aquest dissabte

Cercs 2023 Totes les dades Cens total: 986 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 701 71,09% Abstencions: 285 28,90% Vots nuls: 7 0,99% Vots en blanc: 11 1,58% Partit Vots % Regidors

L'agrupació independent, i la formació(adscrita a ERC) han acordat engegar un govern de coalició a partir d'aquest dissabte, dia de celebració del Ple d'investidura, on nomenaran alcalde. El municipi berguedà farà un canvi de color al plenari després d'anys de governs de CiU i Junts, i envia el fins ara batlle (al càrrec des del 2015),, a l'oposició.Tot i que Som Cercs i Junts empatessin en regidors,: 241 i 227 respectivament. Així, compten amb tres representants cadascun. Per la seva banda, Tots Fem Cercs, encapçalada per, va sumar dos regidors (132 vots) i clou el consistori el cap de llista d'Independents per Cercs,. D'aquesta manera, tenint en compte que la majoria se situa en els cinc regidors,"En les eleccions municipals del 28 de maig,municipal de les darreres legislatures", han apuntat a través d'un comunicat les candidatures, que assenyalen que "vam entendre el missatge que la població va fer, i per això hem treballat les darreres setmanes per".D'aquesta manera, Malagarriga, Riera i la resta de regidors electes afirmen que "", a banda que també vol mantenir "respecte per al medi ambient" i que sigui "de tothom, i amb responsabilitat per afrontar totes les dificultats que puguin sorgir, però".És la primera vegada que Urbici Malagarriga i que la candidatura de Som Cercs es presentava als comicis. Membre de la, l'agrupació independent es va comprometre a, i a actuar de forma urgent i decidida en equipaments locals com l'i la