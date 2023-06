L'Arxiu Comarcal exposa i homenatja la fotògrafa baganesa Rosalina Camps

Una assistent a la presentació de la mostra de l'obra de Rosalina Camps Foto: Lídia López



Primera presa de contacte de Coll de Pal

Reconeixement de les administracions

El Berguedà ha homenatjat la fotògrafa baganesa. L'artista, de 92 anys, ha cedit la seva obra a l', que ho celebra amb una exposició de prop d'una quarantena de peces ubicada al vestíbul de l'Arxiu, oberta"La Rosalina ens ha fet la cessió del fons, que consta de tota la seva activitat fotogràfica", ha detallat el director de l'Arxiu,, que ha compartit que les relacions amb l'artista i la seva família per arribar a aquest acord es van iniciar al mes de febrer del 2022 i han culminat, amb la signatura del contracte de cessió, tot just al darrer mes de maig. "i que perdura en l'activitat fins ben entrat el segle XXI", ha incidit el director, que s'ha mostrat "content del tracte" de la institució que representa i l'artista baganesa.Durant l'acte de presentació de l'exposició,, i per això va donar "un milió de gràcies" a tots els presents, entre els quals es trobaven bona part dels seus familiars, representants de les administracions, i companys de la residència de Bagà, on ara viu l'artista. També va tenir paraules d'agraïment pel personal de l'Arxiu, als quals va reconèixer que "he donat molta feina", perquè s'hauran d'ocupar de netejar, catalogar i preservar unsLa primera vegada que Rosalina Camps va entrar en contacte amb la fotografia va ser amb, quan aprofitant una sortida per anar a esquiar a Coll de Pal amb el seu germà,. Amb aquella "màquina", ja va aconseguir fer fotografies úniques, ja que segons la mateixa artista, "vaig guanyar algun premi".D'ençà d'aleshores, la baganesa va portar la càmera com si fos una part més d'ella mateixa,, i sobretot, de nens i nenes. De fet,, vestit d'escolanet amb només un any d'edat, amb el campanar de la Seu de fons (1958). També és especialment significatiu per l'artista un retrat de, exposat a l'Arxiu Comarcal del Berguedà. I a banda de la fotografia, recorda Camps, es va endur una peça única: el pintor, li va signar l'esquena d'una jaqueta.A més de retrats, la baganesa també té un, a indrets com Cuba, Mèxic, les Illes Canàries, Itàlia o el Vaticà, on va haver de treure enginy per poder fer ús de la càmera: es va fer passar per reportera del Diari Manresa per fotografiar de prop el. D'altra banda, també hi ha representacions úniques de la societat i els costums de les diferents èpoques,, on ha viscut bona part de la seva vida.En la presentació, van prendre part alguns representants de les institucions públiques, que van coincidir en destacar la qualitat de l'obra de Camps i la seva tasca en un món dominat pels homes. "Assistim, a més d'una presentació, a un", va assenyalar el director dels serveis territorials de Cultura a la Catalunya Central,, que va valorar que la seva obra "".Per la seva banda, l'alcalde en funcions de Bagà,, va declarar que "en la mostra es pot veureper captar imatges, llums i ombres", i va reiterar la "qualitat innegable" de la seva obra. Finalment, el regidor en funcions de Turisme, Festes i Participació Popular de Berga,, va reflexionar que "la gent jove viu la vida a través de les càmeres i les imatges, i la Rosalina fa molts anys que ho fa", sentenciant doncs que la mostra és una oportunitat perquè "".