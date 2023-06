La CUP s'encamina a un govern en minoria a Berga per la manca d'acord entre les forces alternatives

Berga 2023 Totes les dades Cens total: 12.306 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 6.389 51,91% Abstencions: 5.917 48,08% Vots nuls: 123 1,92% Vots en blanc: 142 2,26% Partit Vots % Regidors

Silenci per part de la CUP i Junts

Quan tan sols queden tres dies perquè se celebrin els plens d'investidura arreu de Catalunya,, encaminant als anticapitalistes a un tercer mandat, en aquesta ocasió, en minoria. Així es desprèn de les afirmacions fetes per part de la cap de llista de(BeGI) i regidora electa a l'Ajuntament de Berga,, que comparteix que, malgrat que les trobades i converses per arribar a una entesa per fer realitat un govern tripartit juntament amb el PSC i Junts per Berga,", ha explicat Vinyes, que ha incidit que "avui dia, encara no s'han posicionat, per tant,". Per tot plegat, la cap de llista de BeGI dona per perduda qualsevol opció de fer realitat aquest acord, reiterant que "entenem que si hi hagués hagut un lideratge per part de Junts ja ho tindrien clar i s'haurien posicionat", i afegeix que "l". Amb tot, Vinyes lamenta que "nosaltres no podem fer-hi més, tot i que queda clar que ens hagués agradat" i referma que "".Per la seva banda, el líder del PSC,, no llença la tovallola i treballarà per fer realitat aquesta entesa a tres bandes pel nou mandat a Berga. "El nostre posicionament no és nou: he defensat i mantinc que", exposa Garcia, que emfatitza que "jo no vull seguir sent còmplice de la situació de la ciutat". Per aquest motiu, el cap de llista dels socialistes apel·la Junts per Berga incidint que "", i els anima que "cadascú es miri i faci el que cregui que li convé més a la ciutat", culminant que "jo ho he fet i pi que governi l'alternativa del canvi"Sigui com sigui, Abel Garcia desmenteix que en aquestes converses s'hagin sumat a l'equació altres institucions o càrrecs, afirmant que "jo no demano res a canvi". "", recalca. Per tant, avança que "continuaré treballant, fins al dissabte a les 12 del migdia, perquè el canvi que necessita Berga tiri endavant".Matemàticament, aquesta "majoria alternativa" era una opció possible, pel fet que Junts (4), PSC (3) i BeGI (2)al consistori de la capital berguedana. En canvi, no hi arriben els dos grups que actualment conformen l'equip de govern, CUP (6) i ERC (2).Amb tot, les dues persones que poden esdevenir alcalde aquest dissabte, opten per no fer declaracions. Preguntats per Nació Berguedà, els caps de llista de la CUP,, i de Junts per Berga,, opten per mantenir el silenci i no fer valoracions.Des de la distància, sí que ha exposat el seu punt de vista, per part d'Esquerra, declarant que "la lectura que fem és que hi ha uns resultats electorals i unes declaracions d'intencions de cadascuna de les parts", recordant que "". En tot cas, incideix que "si hi ha un pacte entre tres per desbancar la CUP serà legítim, ara bé, el compromís de Junts en campanya no va ser aquest".En definitiva, Masanas detalla que, tenint en compte que ERC ja s'havia manifestat en contra d'engegar un pacte de govern amb el PSC, "". No obstant això, Abel Garcia assevera que han intentat fer-los partíceps pel fet que "un diàleg hi ha de ser" i lamenta la "" dels republicans. "", ha reconegut Garcia, que reflexionat que "no sé si el 155 de Manresa és diferent del de Berga, però m'ha sobtat".Per la seva banda, des de BeGI refermen que, tenint en compte l'escenari, la seva voluntat és la de protagonitzar una oposició constructiva, fent part de propostes i acords que beneficiïn la ciutat. "", sentencia Vinyes.