Josep Maria Serarols estarà quatre anys més al capdavant de l'ACEB

Aquesta setmana s'ha constituït formalment la nova junta de l'(ACEB). El procés electoral ha conclòs amb una sola candidatura, l'encapçalada per, que torna a liderar l'equip que estarà al capdavant de la patronal berguedana durant els quatre anys vinents. Així, aquest dilluns s'ha formalitzat el tràmit constituint oficialment la candidatura amb laDesprés d'engegar la convocatòria electoral a l'abril, i amb la finalització del termini de presentació de candidatures al maig, s'ha proclamat com a única proposta la llista formada percom a president,com a vicepresidents,com a secretari icom a tresorera. A més, formaran part de la junta com a vocalsLa nova junta combina continuïtat, amb persones que ja han format part de la darrera junta, amb cares renovades de persones que s'incorporen a l'equipcom l'agroindustrial, del metall, de la construcció, de petits autònoms, de comerç, de turisme... La voluntat ésper la patronal durant els darrers quatre anys com lai la reactivació econòmica, l'impuls de noves fases deli l'associació dels PAE de l'eix del Llobregat sota laTambé volen incidir en l'enfortiment de les comissions de treball, així com continuar a favor d'unaen l’esfera del món econòmic, molt especialment amb el. Finalment, la junta es compromet que l'associació continuarà formant part i tenint representació a les diverses entitats i agents socials com, lao l', entre d’altres.Amb tot, el renovat president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, ha assegurat que continuaran la feina iniciada dels darrers anys fent que. Serarols ha volgut agrair a les noves persones que entren a formar part de l'equip i a les que continuen, així com a les que han treballat per la patronal durant el darrer mandat i no continuen, com són