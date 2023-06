Berga espera rebre 120 participants en les noves jornades de donació de sang

En coincidència amb el(14 de juny), Berga acull dues jornades de donació de sang i plasma a l'. Elserà present demà,, de 17.00 a 21.00 hores, i l'endemà,, de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 21.00 hores. Des de l'organització, esperen que participinen aquesta nova campanya.Segons exposa el Banc de Sang i Teixits en un comunicat de premsa, les reserves de sang són estables per a cobrir les necessitats dels pròxims set dies. Tot i això, com que cada dia es fa servir sang,. A més, assenyalen que les campanyes com la de Berga, amb proximitat a les vacances, generen donacions permetran. I és que, segons recorden, és l'època que més baixa la donació, ja que menys persones van a donar sang.Amb tot, des de l'ens detallen que,, perquè la sang se separa en els diferents elements que la componen: els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma. Així, cada component s'utilitza per a diferents tractaments. D'altra banda, també emfatitzen que altres dades rellevants, com per exemple, queper donar resposta a les necessitats dels pacients, o queLes persones interessades a participar de les jornades de donacióa la pàgina donarsang.gencat.cat