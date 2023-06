Ivan Sànchez creu que La Patum d'enguany no ha estat la de més afluència de la història

, en el seu sisè dia de la celebració del Corpus.a escasses hores que comenci la darrera Patum Completa del 2023, i la pluja alimenta el sentiment de tristor amb les renúncies que la festa ha patit les darreres jornades pels ruixats: un Passacarrers escurçat i uns Tirabols suspesos. "perquè, d'un costat, arribes molt cansat si ho vius intensament, però de l'altra, sents tristesa perquè s'acaba La Patum", ha reconegut l'alcalde de Berga,, que ha incidit que "".Amb tot, i quan encara resta la darrera empenta del Corpus, l'alcalde valora que, a hores d'ara,, pel fet que, respecte de la seguretat, "no estan passant grans problemes", i perquè "el temps, entre cometes, ens ha respectat més o menys". A més, Sànchez considera que "", mostrant-se en desacord amb una de les creences populars que aquests dies corren per Berga, que és que hi ha més visitants que mai a la ciutat. "La Patum és fluctuant: tenim pics de més visitats i altres més baixos, i estem en un dels alts, però", sentencia.Altres qüestions que Sànchez llegeix amb normalitat és la celebració dels concerts ja que, si bé vol esperar a celebrar una reunió amb els veïns de la zona per extreure conclusions conjuntes, assenyala que "". Això, malgrat que anit, els concerts s'acabessin trenta minuts més tard de l'inicialment previst per l'endarreriment que van patir per la meteorologia. En aquest sentit, l'alcalde apunta que no hi haurà malestar al respecte perquè "".En una línia similar, i preguntat pels mitjans, el batlle en funcions incideix, pel que fa al desenvolupament del Passacarrers i el cordó de seguretat dels músics que "la tasca de seguretat que embolcalla els músics no és fàcil i rep moltes pressions per totes bandes". Així, sobre les possibles queixes, remarca que "".Per tot plegat, Ivan Sànchez emplaça els berguedans i patumaires d'arreu a gaudir del darrer esclafit de La Patum, abans no sigui novament dilluns i "".