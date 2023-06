Els Mossos detenen cinc persones per furt de mòbils durant la Patum

en el marc del dispositiu engegat per Patum. Així ho ha informat el cos d'ordre mitjançant l'actualització diària de les actuacions de seguretat, on també s'assenyala que els agents han realitzatD'altra banda, els Mossos també han efectuatdistribuïdes en dos controls, entre les quals s'han interposat. Per part de la, la passada nit de Corpus han engegat una denúncia administrativa peri una altra perEn relació amb l'atenció a les assistències per part de, s'han dut a terme, de les quals 72 a l'Hospital de campanya, 25 a la via pública i tres persones es van evacuar a l'Hospital de Berga. Pel que fa a les casuístiques més freqüents, es van atendre