Berga viu un Passacarrers de dissabte passat per aigua i pendent del cel

💥 LA PATUM '23 | Així han ballat els Gegants, sota una pluja abundant. El Passacarrers s'ha aturat temporalment a l'espera que passi el ruixat https://t.co/aKlFMKuomW pic.twitter.com/hTW7naBbCg — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 10, 2023

Berga celebra el Passacarrers de dissabte pendent del cel. Després que la pluja donés una treva als sempre perjudicats nens i nenes, celebrant amb bonança la seva Patum Infantil, la meteorologia ha passat factura avui, amb xàfecs intermitents al llarg de la tarda i puntualment forts queQuan tot just quedaven 40 minuts per l'inici de la passada de dissabte,. De fet, des de l'han informat que el Passacarrers s'anirà desenvolupant amb normalitat, excepte si es posa a ploure novament. Així, en cas de pluja,Sigui com sigui, l'amenaça de ruixat no ha fet enrere els patumaires més engrescats, que han plantat cara a la meteorologia. Per això, a les 19.30 hores, moment de l'inici del Passacarrers,. L'ambient refrescat ha ofert a les Maces un salt tranquil i agradable.La nova situació meteorològica ha fet actuar la colla de la Guita xica, que davant la pluja,. Però la situació no ha millorat, i per aquest motiu, des del consistori han decidit fer una pausa abans de la sortida dels Gegants, els últims a fer el seu ball, a l'espera que el ruixat es dissipés. L'aturada ha estat d'uns deu minuts,. Ara bé, de seguida s'ha pogut comprovar que la pluja no tan sols no marxava, així que en acabar el seu ball, han tornat a l'aixopluc de l'Ajuntament.En aquest punt,, mentre la pluja queia amb força a la ciutat. L'organització ha decidit retallar els primers salts i reprendre la passada directament amb el salt de la plaça Viladomat. També han adaptat l'horari dels concerts,. Durant aquesta estona d'aturada, la majoria de patumaires han aprofitat per apropar-se a la zona de la fira per sopar o, directament, tornar a casa.Finalment, el Passacarrers s'ha reprès als vols de dos quarts de 10 de la nit, quan les comparses s'han dirigit a la plaça Viladomat i