Els nens i nenes de Berga es fan seva la plaça amb la Patum Infantil Completa

FOTOS Els patumaires més petits celebren la seva festa gran Foto: Lídia López Foto: Lídia López Foto: Lídia López Foto: Lídia López Foto: Lídia López Foto: Lídia López Foto: Lídia López Foto: Lídia López Foto: Lídia López Foto: Lídia López Foto: Lídia López Foto: Lídia López Previous Next

Finalment, l'anunciada pluja ha donat una treva als patumaires més petits de Berga i. La plaça s'ha anat omplint a mesura que ha anat avançant la tarda, començant per un Sant Pere amb molt d'espai i ombres sol·licitades, fins a presentar un aspecte radiant i concorregut al moment que s'acostava el primer salt de plens de la tarda.Els primers balls, acompanyats de la música interpretada per la, s'han desenvolupat sense incidències i amb rotllanes que s'han anat obrint amb facilitat. Han trencat el gel, amb majestuositat, els Turcs i Cavallets, i els han seguit, de les Maces i les Guites. Amb l'Àliga, com sempre,, el qual s'ha trencat amb els moments del Nans Vells, els Gegants i els Nans Nous.També hi ha hagut ocasió per aquells detalls tan únics que només té la Patum Infantil, com la del, el, lesdel vestit de Maça, o aquell. Indicadors, tots ells, de la passió que els patumaires senten des de petits i que els permetAra bé, el que no falla mai és una execució, que demostra lesque duen a terme els nens i nenes durant les setmanes prèvies a la gran festa berguedana.Tampoc ha faltat la, malauradament, sovintejadao l'habitual demanda de megafonia perquè, especialment a les primeres files, per gaudir de la seva festa. Una celebració que, tal com ha posat de manifest el president de l'Associació de la Patum Infantil,, en el marc de la celebració de Lluïment, "". bona mostra és que, any rere any, guanya adeptes iTot plegat, els dos primers salts complets de la tarda han culminat amb el, en el qual els infants més valents, equipats de barret i mocador, han dut a terme als volts de tres quarts de set de la tarda, posant el punt i a part en la seva