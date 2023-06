L'Hospital de campanya de Creu Roja atén prop d'un centenar de cremades durant la Patum Completa de dijous

L'Hospital de campanya de la Creu Roja, situat a la plaça Viladomat,. Així es desprèn de les dades publicades avui per part de la Policia Local de Berga, on també es detalla que els Mossos d'Esquadra han realitzat unesPel que fa a les atencions sanitàries d'anit, els serveis d'emergència van tractar. Així mateix, també destaquen les 19 persones ateses ambi les 10 per. D'altra banda, 6 pacients presentaven, 6 mési altres 6. També cal fer incís en els casos de, dels quals l'Hospital de campanya va registrar tres casos de cada patologia esmentada.Amb tot, la unitat d'atenció sanitària d'emergència va assistir un total de, de les quals 169 al mateix Hospital de campanya, 38 en serveis a la via pública, i 4 més que van ser se'n van evacuats a l'. Per la seva banda, des del centre hospitalari han fet saber que, al llarg de la jornada del dijous (des de la matinada amb el Passacarrers i fins a la darrera matinada, finalitzant la Patum Completa) han atès, destacant les 5 per contusions o esquinços.En relació amb la seguretat pública, els cossos de seguretat informen de les actuacions efectuades al llarg de la tarda, nit i matinada passades, tant per part delscom de la. Per part de la policia catalana, els agents han desenvolupat un total deals conductors al llarg de tres punts de control diferents. D'aquestes, es va procedir amb la denúncia administrativa de 12, i una denúncia penal. Des de la Policia Local, van aixecar: una per substàncies i una per modificació d'elements de seguretat.