Natàlia Garriga es compromet a consolidar l'aportació a la Patum

La consellera de Cultura,, és una de les autoritats convidades a gaudir de la Patum Completa d'aquest dijous al balcó de l'Ajuntament de Berga. Després que, fa tot just un any, signés el conveni per al finançament de la festa berguedana per valor de 100.000 euros , Garriga ha confirmat la", ha declarat Garriga instants abans que comencés la festa, precisant a més que "intentarem consolidar en les xifres superiors". De fet, la consellera ha posat de manifest que "".D'altra banda, preguntada sobre la insistència o no del consistori berguedà respecte del finançament, Garriga ha asseverat que "", insistint doncs que "avaluarem aquesta aportació que fem i sempre estarem de costat". "Jo apreto, però en positiu, perquè en aquest cas, no puc tenir queixa", ha valorat l'alcalde de Berga,, que ha recordat que "".En una línia similar, i pel que fa a la materialització de la, la consellera de Cultura ha apuntat que "no està previst invertir-hi en el pressupost d'enguany", tot i que s'ha mostrat oberta a "". Així, ha avançat que des del Departament "traurem una línia l'any vinent per equipaments culturals puntals,t que en calen a tota Catalunya". D'aquesta manera, i recollint l'anunci de la consellera, Sànchez ha explicat que estaran pendents d'aquesta subvenció per a equipament que "desconeixia".Amb tot, Natàlia Garriga s'ha mostrat amb ganes de gaudir de la Patum Completa, ja que l'any passat va assistir a Lluïment, reconeixent que "crec que ha de ser molt bonica", i emfatitzant que "".