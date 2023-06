La Patum de Lluïment: una Tabalera, aglomeració i un alcalde amb crosses

Un moment del salt de Nans Nous Foto: Lídia López

Ivan Sànchez, amb crosses, i Eloi Escútia portant la vara Foto: Lídia López

La primeras'ha desenvolupat amb un cel tapat, però sense pluja. Durant els salts de les comparses, s'ha fet evident que la d'enguany, serà una Patum concorreguda, ja que els primers a ballar,, s'han hagut de plantar al mig de Sant Pere per la. Sembla que l'acció ha servit perquè, a partir d'aleshores, i malgrat que la plaça continués plena a vessar,L'ambient ha estat l'habitual de Lluïment:, tot i que més concorregut. Les nou hores de Passacarrers no han estat un impediment pels patumaires més entregats, que amb poques hores de son,. Ara bé, no hauran estat la norma, i molts dels presents segur que van fer una retirada a temps per poder ser a la plaça a les 12 del migdia.Tot i que, en aquesta edició, no se celebri cap aniversari ni es commemori cap succés, la jornada d'aquest migdia ha deixat algunes curiositats i anècdotes. La primera ha estat al balcó del Tabal, ja que. Tot i que no és la primera vegada que Prat es posa la roba, sí que ha sigut la primera ocasió que ho ha fet en el marc de Lluïment. Una altra ha estat d'aquelles que no es veu, i és quePerò una de les més vistoses ha estat la de l'alcalde de Berga,, presidint el balcó consistorial equipat amb crosses. Segons ha explicat el mateix alcalde, "em vaig torçar el peu fent un ball de Gegants al carrer Buxadé", tot i reconèixer que "vaig seguir tota la nit". Aquest fet ha comportat que, a la sortida de missa de les autoritats,, ja que el batlle tenia les mans ocupades amb les crosses. "", ha bromejat Sànchez.Amb tot, la festa s'emplaça a la primera Patum completa d'aquest vesprea, però amb els protocols i recursos suficients per fer-hi front. A més, també serà, que serviran per esponjar l'afluència a la plaça.