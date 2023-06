Sànchez posa en valor la tasca dels músics, seguretat i comparses després de nou hores de Passacarrers

. La passada de dimecres al vespre, arrencada a les 20.00 hores, es va allargar, i va viure moments de gairebé col·lapse per la forta afluència de públic. En tot cas, la celebració es va desenvolupar sense incidències destacades i amb la"El Passacarrers va anar bé., però per la resta, va anar bastant bé", ha valorat l'alcalde de Berga,, que considera que "va ser una bona arrencada de la Patum". Així mateix, Sànchez ha posat en relleu, després d'aquestes nou hores de dedicació: "Es demostra la importància de la gent que conforma les comparses, perquè aguantar 9 hores no és fàcil; la importància dels músics, perquè tocar 9 hores no és fàcil; i la importància de la gent de seguretat, perquè són moltes hores en alerta".D'aquesta manera, el consistori i cossos de seguretat estan especialment atents a l'afluència a Sant Pere, amb l'opció sempre sota el braç de tancar la plaça quan sigui necessari. "", assegura l'alcalde, que comparteix que "tenim diferents punts a les vores i anem visualitzant com està, i quan veiem que està molt ple, tanquem"., i segons ha recordat Sànchez, "l'any passat, dijous vam tancar dos cops".Amb tot, des de l'Ajuntament assenyalen que "" i, malgrat que fos l'any passat La Patum de la represa després dels dos anys aturada per la pandèmia, és enguany que s'està notant un increment de l'afluència. "", ha precisat Sànchez.