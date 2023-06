La meteorologia no impedirà la celebració dels concerts de Patum

La Patum d'enguany s'està caracteritzant pel gest de mirar amunt. I no només quan passen els Gegants, sinó en direcció al cel.i, malgrat que és desitjada davant el context de sequera, està fent la guitza en la celebració dels actes del Corpus a Berga. El dimarts ha estat el dia que, fins ara, més ha partit per la meteorologia, amb una Patum de la Llar a la plaça Sant Pere passada per aigua . Ara bé, excepte que hi hagi un episodi de tempesta elèctrica molt intensa,"Va ser una de les premisses de l'any passat perquè sabem que a Berga plou", ha compartit l'alcalde de Berga,, que exposa que "sovint ens passava que l'escenari era normal i només que ens plogués un ruixat a la tarda ens dificultava molt celebrar els concerts al vespre". D'aquesta manera, "". L'única situació que pot impedir la celebració de les Barraques de Patum, assenyala Sànchez, és que "", si bé l'alcalde reitera que "si no, els concerts tiraran endavant".Cal tenir en compte que, després que l'any passat s'anul·lessin a darrera hora per una ordre judicial , l'Ajuntament de Berga ha treballat intensament, i amb un contacte constant amb els veïns i el centre residencial ubicats a la plaça Cim d'Estela, per tal d'. De fet, l'entesa es va evidenciar durant la presentació dels concerts, amb la presència de la gerent de Berga Residencial,, i una representant de les associacions que s'encarreguen de les barres,, a banda del regidor Isaac Santiago i el mateix Sànchez.Més enllà que pugui ploure o no, la celebració dels concerts, ja que segons l'alcalde, es preveu una assistència massiva en aquesta primera Patum completa del 2023. "", ha manifestat l'alcalde, tot incidint que "amb els concerts, pot ser que s'alliberi una mica la plaça". De fet, aquest migdia ja s'ha vist una primera mostra d'aglomeracions, amb uns Turcs i Cavallets que s'han plantat a la plaça davant la impossibilitat d'iniciar el seu ball Amb tot, la programació de concerts de Patum arrenca avui a les 18.00 hores amb. I a continuació, pujaran a l'escenari(20.45h),(23.00h) i(01.00h).