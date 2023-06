Milers de persones salten a Sant Pere en l'inici del Passacarrers de dimecres

La Guita xica, durant el Passacarrers de dimecres al vespre Foto: Lídia López

💥 PATUM '23 | Així ha estat el primer ball dels Gegants vells d'aquesta Passacarrers pic.twitter.com/UKMl2NKOZE — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 7, 2023

El Passacarrers del dimecres al vespre. Com és habitual, la gent s'ha anat congregant a Sant Pere, i quan encara faltaven 30 minuts perquè comencés la passada del vespre, amb els dos primers salts a la plaça, ja hi havia una bona concentració de persones.Com és tradicional, l, en honor a l'Ajuntament de Berga i la Secretària del consistori. Així, al toc de les 20.00 hores, les Maces han iniciat el seu salt.L'ímpetu dels berguedans per fer festa s'ha fet evident, en especial al primer salt dels Gegants, als qualsEn acabar, la passada ha engegat el seu recorregut en direcció al Barri Vell, i anirà fent aturades. El final de la jornada d'avui serà amb els Tirabols, que tindran lloc a les places de Sant Joan i Sant Pere.La jornada d'avui és especial per moltes raons. La primera, és que marca l'inici de la festa . Una altra, és que resulta en, per motius laborals (demà és festiu a Berga). I una altra és que serveix per a l'aplec i coincidència de moltes famílies i amics. "", ha apuntat al respecte l'alcalde de Berga,D'aquesta manera, la ciutat s'encara a cinc dies de celebració i joia,