Quan mires la Guita als ulls, és la història qui et torna la mirada. El reflex de qui ets tu, de qui és ella i de tots els que hi reposen al darrere.Un miracle? No ho sé, però jo no hi crec en miracles.La vida passa i nosaltres només en som una baula. Una baula, ferro forjat, l'experiència feta força i feta coneixement perquè la cadena resisteixi i pugui sostenir els segles i segles que ens precedeixen, i tots els que hi hagi per venir.Ningú és passat, si passat vol dir extingir-se o fondre's en l'oblit. Tothom és present, perquè la cadena és una certesa, i tots som el futur perquè, si no, la cadena es trenca.El final no existeix, i no ho dic per Moebius ni per Kant i les seves contradiccions. La matemàtica i la filosofia són disciplines massa acadèmiques, i jo soc més de poesia. No em mouen els números ni m'inspiren els pensaments, i prefereixo deixar-me portar pels sentiments, les sensacions, el frec de la pell i els petons. Perquè som això. Perquè ets això. No en dubtis ni un moment. I quan miris la Guita als ulls, veuràs que qui et torna la mirada ets tu, tu mateix, i ella i totes les ànimes que hi reposen al darrere.Molta sort, i bona Patum!

X avier Gonzàlez-Costa és escriptor, actor i activista cultural. Ha publicat poesia, narrativa, literatura infantil i teatre, essent aquesta última disciplina per la qual ha estat més reconegut, amb diferents premis i estrenes, arreu dels Països Catalans. És lletrista de cançons i col·labora habitualment en la direcció i conducció d'actes culturals o benèfics. Enamorat de l'Àfrica, ha estat en més d'una dotzena de països d'aquest continent, cooperant amb l'organització "Viatgers sense Fronteres" que va presidir durant setze anys. Bet Calderer és una Berguedana de Barcelona, artista i grafista. Sortida dels forns de la Facultat de Belles Arts de la capital, se sent orgullosa de poder dir que va començar a treballar al costat Pepe Calvo, amb qui va aprendre l'ofici de donar solucions de disseny gràfic per a empreses com Coca-cola, Santiveri, Martínez-Bimbo, Marcilla, etc. Des de fa quinze anys ha fet de la seva passió, la pintura i el dibuix, el seu modus vivendi. Ha col•laborat amb Ibèrica de danza amb l'escenografia pictórica de l'espectacle “Las estaciones”.