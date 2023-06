Consulta els recorreguts dels Passacarrers de la Patum 2023

Recorregut del Passacarrers de dimecres al vespre Foto: Ajuntament de Berga

Recorregut del Passacarrers de dissabte al vespre Foto: Ajuntament de Berga

Berga compta ja les hores perquè La Patum d'enguany doni inici. Després d'una primera mostra excepcional d'aquest 2023, amb la celebració deel dimarts a la tarda a Sant Pere, la festa començarà oficialment el dimecres, 7 de juny, a les 12.00 hores a la mateixa plaça, amb un la passada tradicional encapçalada peli acompanyat delsal so de la Banda de l'Ara bé, els Passacarrers grans es duran a terme el mateix dimecres i el dissabte, 10 de juny, al vespre. A continuació, pots consultar els recorreguts definits per l'i elEl Passacarrers de dimecres al vespre recorre els principals carrers del Barri Vell de Berga i s'atura en. El Tabal dirigeix la ruta i cada cop que s’atura es fa un salt davant del lloc escollit per cadascun dels regidors i regidores de l'Ajuntament. En concret, es fa una encesa i salt de Maces, un de Guites i un ball de Gegants. A més, entre salt i salt, les comparses van avançant pel recorregut ballant al so de la música. Aquesta passada s'inicia a lesPer la seva banda, la passada de dissabte recorre els principals carrers del Barri Vell de Berga, arribant fins a l'Hospital. Amb inici a les, el Tabal, les Maces, les Guites i els Gegants Vells s'aturen en lesi en(que representen els antics barris de la ciutat). També hi prenen part els músics, encarregats d'acompanyar els Gegants en cada ball i mentre avancen pel recorregut establert.