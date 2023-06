El servei de recollida del porta a porta a Berga pateix canvis per Patum

‼️ El porta a porta deixarà de prestar-se al barri vell i a la zona d’influència de @lapatum



S’avança la recollida de resta i se centralitza l'atenció

patirà canvis aquesta setmana amb motiu de la celebració de les festes de La Patum. El porta a porta deixarà de prestar-se al Barri Vell i la zona d'influència de la festa, al centre del nucli urbà de la ciutat, els dies que duri la celebració. En aquests indrets, en comptes de fer-se la recollida porta a porta,perquè els veïns i veïnes puguin llençar-hi la brossa els dies de la festa.Així ho ha informat el(CCB), que també detalla que instal·larà contenidors de diferents capacitats per les fraccions d'envasos i paper-cartó, per la fracció resta i l'orgànica. Aquestes àrees amb contenidors per residus estaran ubicades estratègicament per donar cobertura a lLa instal·lació de tots els contenidors es realitzarà demà, 6 de juny, durant tot el dia. Els treballs començaran al matí.: una a partir de les 06:00 hores i una altra a partir de les 15:00 hores.En concret, el CCB comparteix que: Ronda Moreta (davant del local dels sindicats); Ronda Moreta (al costat del mercat municipal); Plaça Sant Magdalena; Plaça Sant Francesc; Passeig de la Indústria (amb C/Lluís Millet); Passeig de la Indústria (amb Canal Industrial); Passeig de la Indústria (amb Pere II); Plaça Maragall; Carrer del Balç (darrere cinema Catalunya); Carrer Balmes: Carrer Pompeu Fabra; Plaça Viladomat; Passeig de la Indústria (plaça Viladomat); Carrer Pinsania – Convent Sant Francesc; Baixada de l’Hospital – Carrer Cercs; Carrer Quim Serra – Carrer Guardiola de Berguedà; Plaça Cim d’Estela (zona concerts).Un altre dels canvis importants d'aquest Corpus a Berga serà que. En comptes del dimecres, 7 de juny, que és quan tocaria d’acord amb el calendari establert,. La mesura es pren per evitar que el dia d’inici de La Patum, hi hagi incidències en el servei a causa de la gran afluència de gent fins a altes hores de la matinada als carrers per on es desenvoluparà.Un altre dels canvis serà que, al llarg del mes de juny,(carrer de la Sardana, número 24). En concret, romandrà oberta els dilluns i els divendres de 10.00 a 13.00 hores, i els dimecres de 16.00 a 19.00 hores.Paral·lelament, el Consell Comarcal detalla queque hi treballen els dies de Corpus. Amb tot, des de l'ens comarcal assenyalen que informarà dels canvis en el servei de recollida de residus del porta a porta a causa de la celebració de La Patum a través de cartells informatius, amb mapes de les zones afectades, que es penjaran als blocs de pisos dels carrers on s’aplicaran els canvis. També insten als interessats aper estar al cas de canvis o novetats.