Els serveis de club social i prelaboral per a persones amb malalties mentals del Berguedà passa a ser finançat

La, entitat que treballa per a la salut mental al Berguedà, disposarà del finançament per. Així ho ha anunciat la Fundació a través d'un comunicat de premsa, on han recordat que, des de l'entitat, ja s'acompanyava les persones amb trastorns mentals a través d'aquests serveis, si bé se sustentava amb finançament propi. Aquest fet, assenyalen, feia queés un programa de suport a lamitjançant el lleure adreçat a persones amb malaltia mental. Es basa en la creació i l'estímul deper millorar el sentiment de pertinença a la col·lectivitat en la. Per altra banda,de les persones amb malaltia mental mitjançant l'aprenentatge de les habilitats socials i laborals bàsiques per a la. Amb tot, elde la Generalitat de Catalunya, ha inclòs en cartera aquests dos serveis.L'anunci va comptar amb la visita de la directora general de Serveis Socials,, la qual ha destacat que des del Departament s'ha fet una mirada a mitjà i llarg termini per identificar aquells territoris on hi ha fundacions que treballen des de fa anys oferint uns serveis de qualitat, com és el cas de la Fundació Horitzó i que. Així mateix, l'acte també va comptar amb la directora general de Provisió de Serveis,, ha volgut destacar que aquests serveis, que abans eren a través de subvenció, han entrat a formar part de la cartera de serveis socials. Ha destacat que la provisió no es fa a qui ofereix el millor preu, sinó, com és el cas de la Fundació Horitzó.Així mateix, la visita també va comptar amb la coordinadora dels serveis territorials a la Catalunya Central,, amb la representant dels Serveis territorials a Barcelona,i amb el cap dels serveis socials,. Per la seva banda, el president de la Fundació Horitzó,, ha volgut destacar el, associació de familiars i amics de persones amb problemes de salut mental del Berguedà, ja que aquests últims anys,. El president ha manifestat que avui, perquè aquest finançament garanteix l'atenció a les persones amb problemes de salut mental i a les seves famílies.