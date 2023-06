Avià esdevé «l'aparador més rellevant de la bioconstrucció» amb Firhàbitat

Patrocini Canal dona la benvinguda a Firhàbitat Foto: Lídia López

Firhàbitat, la mostra de la Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica, es desenvolupa aquest cap de setmana a Avià. Amb una cinquantena d'expositors i un programa d'actes amb propostes per a totes les edats, la fira va obrir les portes ahir amb la presència de diverses autoritats i representants del sector públic i privat. Tots ells, amb la idea compartida que la iniciativa, que per tercer lloc s'ha impulsat a la població berguedana, pot esdevenir un referent. Així ho va apuntar la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que també va celebrar l'oportunitat de treballar la transició energètica a través de la mostra. "Que això passi a Avià no és una anècdota ni passa desapercebut", assevera la consellera, que defineix el certamen com una nova via per impulsar el sector. De moment, el sector està donant resposta a la crida, ja que tal com comparteix la directora de Firhàbitat, Montse Prat, enguany s'han aplegat una cinquantena d'expositors arribats "de tota Catalunya, i també de fora". Prat comparteix que el feedback de les empreses i autònoms presents és favorable, perquè creuen que "és una oportunitat per ser més visibles i per fer pinya", i per aquest motiu, "pensem que la fira té futur". Els representants públics presents a la inauguració van coincidir en la necessitat de continuar treballant per avançar en la bona línia en matèria de transició energètica i reaprofitament dels recursos. "Hem d'impulsar l'economia circular i la reutilització dels productes", defensa Jordà, que es mostra compromesa en la tasca de "fer falca" de les institucions per a la promoció "d'aquesta manera d'entendre la construcció". "Cal fer-ho amb convicció", sentencia la consellera. En aquest sentit, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, destaca la importància de trobar fórmules per tal que "la gestió dels residus en la construcció sigui més eficient" i, per tant, aplaudeix l'escenari de Firhàbitat en la matèria. Una mostra igualment alavada per la Diputació de Barcelona, ja que segons la diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, Mercè Massa, "la sostenibilitat és un deure i una oportunitat", posant en relleu que la sostenibilitat, a més d'un "deure", també pot ser una "oportunitat econòmica". Aquesta implicació pública també es fa evident des de l'àmbit local, ja que la inauguració va comptar amb electes i representants de les institucions d'arreu de la comarca. "Aquí demostrem la determinació de les administracions, també les locals, per fer front al canvi climàtic", va emfatitzar l'alcaldessa d'Avià i encarregada de donar la benvinguda a la fira, Patrocini Canal, que va recordar que la mostra és "la culminació de molt treball". Un treball, a més, impulsat en gran part des de l'Associació Catalana d'Empreses de Bioconstrucció (ACEB), el president de la qual, Lluís Serarols, va reiterar que l'aposta de l'entitat és vigent i decidida perquè "tenim el convenciment que és un sector estratègic que creixerà", i quan això passi, "el Berguedà ha de ser-hi". D'aquesta manera, Serarols celebra que aquests tres dies a Avià representen unes jornades d'intercanvi que es poden plasmar en idees que s'acaben fent realitat, com la creació del Gremi de la Bioconstrucció. D'altra banda, també es van sumar a l'inici de Firhàbitat 2023 els alcaldes de Berga i Gironella, Ivan Sànchez i David Font, els presidents del Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall i Ramon Camps, el conseller comarcal i regidor Jordi Casals, les regidores de Berga Roser Bombardó i Montse Venturós, i la futura regidora Alícia Garcia, entre altres.