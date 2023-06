La bioconstrucció, el diamant en brut per l'edificació sostenible i amb ànima

Alguns dels participants en el IV Concurs de Construcció Ràpida en Fusta Foto: Lídia López

Més enllà de la fusta: l'opció de la terra i la palla

La construcció viu una revolució. La necessitat actual de serestà empenyent el sector a fer passos per trobar sistemes que siguin, i a la vegada, afavoreixin el. D'aquí neix la, el sistema per edificar amb la menor petjada ecològica i aprofitant els recursos naturals. Uns materials que, segons els seus treballadors, proporcionen espais més saludables. I, amb l'objectiu de promoure aquestes realitats, la tercera edició de, la mostra deque té lloc a Avià aquest cap de setmana, acull diversos tallers i conferències que posen de manifest aquestes tècniques."És una bona manera de visualitzar com és construir amb fusta i fomentar-ho", assenyala la gerent del, davant de la carpa que, al llarg del dia d'avui, acull el. Allà, dos grups competeixen reproduint un petit cobert amb la direcció de dos professionals del sector, que els guien i assessoren en cas de dubte. Tots els participants són estudiants, una rara avis segons Loza, que reconeix que. "Continua sent la segona opció i residual", indica, incidint que "". Ara bé, segons la gerent, tothom que ho prova, "s'enganxa". I a més, ho pot fer la seva forma de vida, pel fet quePendents del concurs també hi estan les representants de l', explica Loza, malgrat posar de manifest que. En tot cas, a Avià se n'han donat cita algunes, i són presents als dos equips de la competició. "La fusta no entén de gèneres", referma la gerent, que assevera que resulta en un model de construcció quei, per tant, esdevé apta per a tothom. Per tot plegat, des del Gremi Fusta i Moble de Barcelona estan convençuts queEn tot cas, la fusta és la competidora avantatjada de la classe. En la mateixa carpa, es donen cita dos tallers en paral·lel que treballen amb materials encara més desconeguts en el sector de la construcció:. "La construcció amb terra s'adapta al que convingui: tant pel que es vol fer com pel recurs disponible al lloc", declara el secretari de l'i un dels responsables de la formació a Avià,, que posa de manifest que el més important en aquest àmbit és "". En una línia similar, el constructor amb bales de palla i encarregat del taller amb aquesta matèria primera,, incideix que un dels primers beneficis que aporta fer servir aquest recurs és que es reaprofita un material que, d'altra manera, es considera un residu. "", puntualitza, afegint que esdevé una gran via per dur a terme la permacultura.D'aquesta manera, una de les principals virtuts que tan Montenegro com Pacual coincideixen en assenyalar és l'que impliquen ambdós sistemes constructius, pel fet queque els actualment més implantats. Però, a més, asseveren que l'ús d'aquests materials reverteix en edificacions de major benestar. "", afirma el secretari de l'Escola Orígens, mentre que Montenegro posa èmfasi en les qualitats aïllants de la palla, fet que es tradueix enAmb tot, tots els representants del sector, i sigui la quina sigui la seva matèria primera de treball, defensen que aquesta manera d'entendre la construcció esdevé un, ja que "el nostre patrimoni de fa 100 anys i més temps enrere es feia amb materials naturals". En definitiva,