Què han votat els teus veïns de Berga? Consulta el detall dels resultats

Quina ha estat la força més votada a cada secció censal de Berga?

En quines zones de Berga obté millor i pitjor resultat cada partit?

El guanyador de les eleccions municipals de Berga ha estat Ivan Sànchez, candidat de la. La formació s'ha imposat per tercera vegada consecutiva, malgrat que les matemàtiques no li donen l'alcaldia automàticament. Ara bé, la victòria dels cupaires no ha estat unànime a la ciutat, ja que de les 13 seccions censals que es divideix Berga,Així s'observa en les dades publicades pel Ministeri de l'Interior, un cop tancat del tot l'escrutini, on es posa de manifest que, la segona força al futur consistori, s'ha imposat en quatre seccions més. Finalment, hi ha hagut una darrera secció on elha guanyat de forma incontestable.En concret, es pot observar que, d'una forma més o menys uniforme, des de la zona del Camp de Futbol fins al passeig de la Pau, tota la Rasa dels Molins i zona dels Quaranta Pilans. També en una de les seccions del Barri Vell (des de la plaça Sant Joan fins a l'altura del Castell de Sant Ferran), i també el passeig de la Indústria i tots els carrers paral·lels i del voltant. Per la seva banda, J: la que suma Cal Rosal i Casampons, la de la Valldan, als Pedregals, i en una de les seccions del centre de la ciutat (la que va del carrer Cervantes a Sant Joan, i del passeig de la Pau a les Estaselles). Finalment, s'observa queL'anàlisi d'aquest mapa permet observar que: la proposta d'Abel Garcia assoleix una implantació del vot que frega la meitat (46,2% dels votants van dipositar la seva papereta). De fet, també és rellevant que és en aquest barri on la CUP obté menys suport entre totes les seccions de la ciutat, amb un 19,3%. La candidatura d'Ivan Sànchez, exceptuant el cas ara citat, suma percentatges de vot al voltant del 30% en totes les seccions,(fins al Lluís Millet i l'Avinguda Canal Industrial).Per la seva banda, la llista encapçalada per Ramon Caballé assoleix el major registre a la secció de, amb un 35,5% d'implantació, mentre que ERC obté el seu millor registre a la zona de l'. Per la seva banda, no s'han inclòs les candidatures locals en aquesta gràfica, motiu pel qual no apareixen les xifres de, malgrat que ha assolit dos regidors.