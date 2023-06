Supertramp: Breakfast In America

Breakfast In America (1979)

La història de Supertramp comença el 1969, quan Rick Davies forma la banda amb el suport econòmic de l'excèntric milionari holandès Stanley August Miesegaes, més conegut en el seu entorn com Sam. A l'agost d'aquell mateix any, gràcies a aquesta magnífica oportunitat, Rick Davies posa un anunci a la revista britànica Melody Maker, "Genuïna oportunitat per a bons músics". A l'anunci contesten, entre d'altres, Roger Hodgson, Richard Palmer i Robert Millar. De seguida, es forma la banda, a la que volien posar-li el nom de Daddy, però Richard Palmer proposa canviar el nom pel de Supertramp, agafant-lo de la novel·la de W. H. Davies de 1910. Els inicis humils de Supertramp mostren a una banda amb talent i ubicada en un punt intermedi entre el Pop de l'època i el Rock Progressiu. En la seva fundació, els noms principals com a compositors de tot el material eren tres, Roger Hodgson, Rick Davies i Richard Palmer - James, aquest últim únicament com a lletrista.El primer àlbum de Supertramp, titulat de manera homònima, Supertramp (1970) no va tenir gaire èxit comercial, que per a 1970 tampoc resultava ser una música impactant si tenim en compte els pesos pesants del moment com Led Zeppelin, Rolling Stones, Black Sabbath, Deep Purple, Pink Floyd, King Crimson... Amoïnats per les discretes vendes, Rick Davies i Roger Hodgson van intentar canviar una mica l'estil musical i es van preparar per al següent disc. Una de les conseqüències seria un canvi d'integrants de la formació, i el nou àlbum, Indelibly Stamped (1971), presentava cançons amb un enfocament més comercial i un disseny de portada més atrevit (la veritat, és que era horrorosa).El nou àlbum va ser tota una decepció, com si la sortida de la banda del seu primer guitarrista i lletrista, Richard Palmer-James, hagués estat un cop del qual no podien refer-se, tot i que la música sempre era obra de Rick Davies i Roger Hodgson. Supertramp es va autodenominar a si mateixa com una banda de culte. Les vendes, però, no deien el mateix malgrat la nova formació, el que els va suposar la pèrdua del suport econòmic de l'excèntric Miesegaes. Hodgson i Davies van haver de reinventar el concepte de banda i començar altra vegada des de zero. De nou, es va haver de fer un anunci per buscar músics, apareixent nous membres, el resultat d'aquesta nova formació és el que li dona el gran impuls a la banda, marcant l'etapa més popular i d'èxit.El següent àlbum de Supertramp, Crime Of The Century (1974), amb Roger Hodgson (veu, guitarres i teclats), Rick Davies (veu, teclats i harmònica), Dougie Thomson (baix i cors), Bob Siebenberg (bateria i percussió) i John Helliwell (teclats, vents i veu), la formació de cinc membres que es mantindrà estable durant l'època gloriosa de la banda fins a la marxa de Roger Hodgson, va aconseguir un gran èxit de vendes així com bones crítiques de la premsa especialitzada, arribant al número 4 al Regne Unit i al número u al Canadà. Una introducció d'harmònica obre l'àlbum, és el tema School, un exemple fantàstic de com el Pop de l'època i el Rock Progressiu podien anar de bracet, així com el tema Crime Of The Century que dona títol al disc, ja directament per als amants del Rock Progressiu. El single Dreamer va arribar al número 13 al Regne Unit i la cara B, Bloody Well Right va arribar al Top 40 als Estats Units. Tot i que la banda havia aconseguit un gran resultat amb aquest tercer àlbum, el gran èxit comercial encara no havia arribat.Amb l'aparició de l'àlbum Crisis? What Crisis? (1975), tornaven a tenir una baixada creativa, a més, el títol de l'àlbum sembla una broma dirigida cap a ells mateixos. Si havien estat tres anys per a crear una sensacional obra com Crime Of The Century, aviat quedaria molt clar que la pressa per gravar la continuació no va ser una bona idea. Aquest àlbum suposava fer un pas endarrere després del pas endavant de Crime Of The Century, necessitaven més temps i van prendre nota de l'ensopegada. Malgrat els dubtes, Crisis? What Crisis? va ser ben rebut per la crítica i va arribar al número 20 de les llistes de vendes del Regne Unit i al número 44 als Estats Units. Amb l'àlbum Even In The Quietest Moments (1977) tornaven al camí de l'èxit, aquest disc tenia la recepta adequada, alguna cançó amb ganxo comercial com el single Give A Little Bit, i peces instrumentals accessibles per a tots els públics, com el tema Fool's Overture d'onze minuts de durada, quan el Rock Progressiu ja havia decaigut per excedir-se en la idea de fer-lo el més complicat possible. Igual que amb els dos discos anteriors, l'àlbum va obtenir més èxit que els singles, i Even In The Quietest Moments va arribar al número 16 de la llista Billboard dels Estats Units i al 12 de la llista de discos més venuts del Regne Unit. En aquest període, la banda va traslladar la seva residència a Los Angeles.

Aquí arribem a l'èxit comercial més gran de la història de Supertramp, una obra amb una portada icònica i amb un contingut ideal per a les emissores radiofòniques. Amb més de 18 milions de còpies venudes a tot el món, Breakfast In America (1979) és sens dubte l'àlbum de Rock Progressiu més venut de tots els temps després del Dark Side Of The Moon de Pink Floyd. No és que fos molt Progressiu, la portada mostrava una cambrera que simulava ser l'estàtua de la llibertat davant d'un fons de vaixella que simulava ser l'skyline de Nova York. Va ser publicat molt després de l'època daurada del Rock Progressiu, i no era ben bé el que es podria considerar com un àlbum de Progressiu per excel·lència, era un sol disc amb 10 cançons, els clàssics temes llargs del Rock Progressiu brillaven per la seva absència i la durada era d'uns escassos 46 minuts. Quatre de les seves cançons eren singles, The Logical Song, Breakfast In America, Goodbye Stranger i Take The Long Way Home, convertint-se en temes bàsics per a les ràdios durant el 1979 al Regne Unit, Europa, Estats Units, Canadà, Austràlia i la majoria del món conegut, cosa impensable per exemple en àlbums de bandes com Yes, Emerson, Lake & Palmer o King Crimson.

De fet, el rumor de finals d'aquell any era que fins i tot els habitants de les tribus dels pobles més remots de l'Àfrica més profunda eren capaços de taral·lejar la tornada de la cançó The Logical Song (és broma). El 1979, li van demanar a Paul McCartney que escollís la seva cançó preferida de l'any. Va triar The Logical Song de Supertramp. Per a Roger Hodgson, colíder de Supertramp, va ser el millor dels elogis, "En haver estat criat amb The Beatles, va ser meravellós sentir que a Paul McCartney li encantava la meva cançó". Però Roger Hodgson sempre va saber que The Logical Song era alguna cosa especial, "Quan escrius una cançó, de vegades tens la sensació que ho has aconseguit al vuitanta per cent, però amb The Logical Song vaig sentir que ho havia clavat al cent per cent. Com a melodia, lletra, arranjament i gravació, és perfecta tota ella". A la cançó The Logical Song, Hodgson criticava durament el sistema educatiu.Era un tema que havia abordat abans a School, una cançó del Crime Of The Century (1974), un àlbum de Rock Progressiu emblemàtic. Però com diu Hodgson, The Logical Song era molt autobiogràfica. La seva narració en primera persona feia referència específica als seus anys a l'internat com a nen tímid i sensible, profundament afectat pel divorci dels seus pares quan tenia 12 anys, "But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical / Then they showed me a world where I could be so dependable, oh, clinical, oh, intellectual, cynical..." (Em van enviar lluny per ensenyar-me a ser assenyat, lògic, responsable, pràctic / I em van mostrar un món on podia ser tan fiable, clínic, intel·lectual, cínic...). Hodgson va invertir molta feina a la lletra, "Vaig haver de trobar totes les paraules acabades en al, així que va ser l'única vegada que vaig consultar un diccionari quan escrivia una lletra".L'èxit de l'àlbum va ser especialment impressionant tenint en compte que era el sisè disc de Supertramp, i que es va publicar en ple apogeu de la New Wave i la música Disco. El seu domini a les llistes de singles i àlbums, i a les ràdios musicals, va ser força inesperat per a tots els implicats, excepte per al cap de la discogràfica de la banda, Jerry Moss. Peter Henderson, acreditat com a coproductor de l'àlbum recorda, "Jerry va venir a l'estudi i va dir alguna cosa sobre Peter Frampton (que també estava a la discogràfica A&M), i que probablement repetirem el seu èxit. Bàsicament, va dir, crec que vosaltres sereu els següents". Breakfast In America va eclipsar tot el que havien fet fins aleshores i va disparar a la banda a l'estratosfera comercial. Supertramp mai va ser la típica proposta per a les llistes d'èxits ni evidentment uns monstres de grans estadis, ni tenien el carisma en directe de Genesis de l'època de Peter Gabriel, ni el virtuosisme de Yes o Emerson, Lake & Palmer. Si s'assemblaven a algú, era a Pink Floyd, en el sentit que eren músics anònims, però no tenien l'encant mític dels Floyd. Eren un grup heterogeni, Rick Davies del sud-oest d'Anglaterra, Roger Hodgson de Portsmouth, la costa sud, Dougie Thomson, d'escòcia, John Helliwell, de Yorkshire al nord i Bob Siebenberg, un californià. No es tractava d'una colla d'amics de tota la vida que es coneixien des de l'escola, ni hi havia cap sentiment d'història compartida.La música de Supertramp va ser més ben acollida pel públic nord-americà que no pas pel britànic, i la banda es va trobar passant cada vegada més temps als Estats Units, fins al punt que els àlbums Crisis? What Crisis? (1975) i Even In The Quietest Moments (1977) es van gravar allà, a Los Angeles i Colorado respectivament. Quan van començar a gravar Breakfast In America (1979), els cinc membres ja estaven instal·lats a la Costa Oest on hi havien comprat cases o apartaments, però es va decidir que no gravarien a l'estudi de Colorado i el nou quarter general de Supertramp seria a Burbank, al costat de Los Angeles. Allà, durant 1978, van assajar les cançons i van preparar les maquetes que finalment es gravarien a l'estudi Village Recorder de Los Angeles. Tot molt acollidor, llevat que, segons alguns, no eren del tot la banda cohesionada que havien estat quatre anys abans. Els principals compositors, Hodgson i Davies, havien començat a anar en diferents direccions, i la tendència cada vegada més espiritual de Hodgson va provocar malestar en alguns sectors. La cançó Babaji del disc Even In The Quietest Moments, ja havia al·ludit a aquesta inclinació de Roger Hodgson, i ara ja no hi havia qui el parés. "Rick Davies tocava de peus a terra, mentre que Roger Hodgson era una mica més mental, no en un pla superior, sinó espiritual", explica Helliwell, el saxo del qual va proporcionar a l'àlbum Breakfast In America un dels seus sons característics, juntament amb el piano elèctric i l'inimitable falset de Hodgson. Durant els preparatius del Breakfast In America, Roger Hodgson va entrar en contacte amb un grup religiós d'una comuna al nord de Califòrnia. "Era una comuna de caràcter espiritual que dirigia un tio anomenat Swami Kriyananda, tot i que el seu nom real era Donald Walters. Tots eren molt aduladors amb ell, era molt estrany. Amb el temps, Roger Hodgson va comprar una casa a prop i Swami li va trobar una dona i es van casar".Hi ha rumors que parlen de tensió entre Hodgson i Davies sobre el títol de l'àlbum, sembla que Davies volia titular-lo Working Title o Hello Stranger, aquest últim per una cançó que havia escrit i la mateixa cançó principal, que suposadament no volia incloure a àlbum. Helliwell, però, sosté que, malgrat aquests rumors, la banda estava totalment decidida a crear la seva millor col·lecció de cançons com per permetre que les diferències personals o musicals s'hi interposessin. Fins i tot es van dedicar a fer activitats junts fora de la música, com jugar partits de futbol amb la superestrella i nou millor amic Rod Stewart, durant les quals Helliwell actuava d'àrbitre. "Havia començat a haver-hi alguna petita cosa, no una ruptura, però s'estava fent evident que Davies i Hodgson eren bastant diferents, però vam aconseguir treballar bé tots plegats. No recordo cap animositat, simplement ho fèiem, trobant melodies que encaixaven". Diu Helliwell de les primeres sessions de Breakfast In America, que sabien que estaven fent alguna cosa especial només de començar, "Fins i tot abans de començar a gravar sabíem que musicalment era molt potent". L'enginyer de so dels Beatles Geoff Emerick i el seu jove ajudant Peter Henderson ja havien treballat al disc Even In The Quietest Moments, però va ser amb aquest últim amb qui la banda va congeniar millor, així que va ser convidat de nou, aquesta vegada per coproduir l'àlbum. Supertramp sempre havien tingut fama de meticulosos, i aquesta vegada tampoc seria una excepció. "Les sessions van ser fins i tot més llargues i tedioses que de costum. Ens passàvem hores i hores a l'estudi, trigàvem una setmana a trobar els sons de bateria adequats…". Estava especialment molest per la presència del dispositiu de Roger Hodgson per millorar la qualitat de l'aire. Però insisteix que mai hi va haver cap cop de puny, "Hodgson tenia un ionitzador que pensava que millorava l'aire. Aquella puta cosa em feia mal de cap, així que l'apagava, i ell el tornava a encendre. Hi havia unes quantes coses 'divertides' com aquesta, però mai hi ha hagut cops de puny en aquesta banda, només silencis tensos...".Potser havien estat una discreta barreja inflamable, però la química va funcionar, amb resultats espectaculars. Pràcticament, totes les cançons del Breakfast In America eren un encant melòdic, gairebé la meitat de les cançons eren singles, mentre que les altres anaven des d'una suau Casual Conversations fins a la més Progressiva Child Of Vision. La grandesa del disc Breakfast In America residia en què funcionava com un conjunt, mentre que el mèrit de Rick Davies i Roger Hodgson consistia a aconseguir que les cançons fossin tan contagioses i fàcils d'escoltar. L'èxit de Supertramp, va ser la musicalitat i l'elegància de tot plegat. Helliwell explica que, "No ens volíem passar, perquè érem conscients que algunes bandes reincidien en fer solos llarguíssims i arranjaments complicats, volíem que tot fos afinat i concís. Quan el vam acabar ens vam adonar que teníem una cosa molt potent". Breakfast In America va ser un èxit immediat, arribant al número 1 als Estats Units, Canadà, Austràlia i Noruega. Però no entre bastidors, "Encara jugàvem als dards abans dels concerts", diu Helliwell, que revela que, als 34 anys, era massa gran per permetre's els excessos del Rock. "Per ser honest, érem bastant senzills. Ens agradava més sortir a menjar a un italià que no pas tenir a les groupies sempre a sobre o les festes amb drogues als hotels".Després del primer àlbum en directe de Supertramp, París (1980), gravat al Pavillon de París, corresponent a la gira del Breakfast In America i que incloïa els seus principals èxits entre els discos Crime Of The Century (1974) i Breakfast In America (1979), i després d'una gira mundial l'any 1983, Roger Hodgson va anunciar que no continuaria a Supertramp. Ell mateix explicava que la seva sortida estava motivada per voler passar més temps amb la seva família i començar una carrera en solitari, i que mai va tenir problemes personals o professionals amb Rick Davies. Després de la seva sortida, no ha tornat a participar en cap de les reunions de la banda i Rick Davies va passar a liderar de facto Supertramp com a únic compositor.El 2010 Rick Davies va tornar a reformar Supertramp per a la gira del 40è aniversari de la banda. La inclusió de les cançons de Roger Hodgson al setlist, va provocar de nou l'emprenyada de Hodgson, qui va dir que trencava l'acord verbal entre ell i Rick Davies de no interpretar-les a canvi de que Davies pogués mantenir el nom de Supertramp. En resposta, Rick Davies va explicar, "L'única realitat és que hi ha 600 pàgines de documents contractuals que determinen el que puc fer i el que no. Pel que respecta a mi, jo compleixo amb la meva part d'aquest acord i interpreto cançons de Supertramp. Això té a veure amb tot el que vam publicar i interpretar junts sobre un escenari. Per a mi, això també és música de Supertramp".Un dels caps de cartell del Festival de Música de Cambrils era Roger Hodgson, el dia era l'11 d'agost de 2017 i jo estava allà de vacances. Amb aquest concert de Cambrils, Roger Hodgson tancava la seva minigira per Catalunya, havia tocat a Barcelona al Festival de Pedralbes, i a Sant Cugat. A l'estat espanyol havia actuat a Madrid, a Laredo (Cantàbria) i ho faria a Vigo. Raons més que sobrades per no faltar a la cita, perquè un concert de Roger Hodgson serveix per a una reedició de Supertramp. Almenys en el que pertoca a la contribució de Hodgson, que va ser, la de més èxit de la banda mentre va estar-hi. La seva discografia en solitari, després de marxar de Supertramp l'any 1983, ha estat de només tres àlbums d'estudi. Nit rodona, un concert màgic de Roger Hodgson, amb un setlist de 18 cançons en el que et transportava al Supertramp de sempre, podies tancar els ulls i sentir-te gairebé com si estiguessis dins d'aquell doble disc en directe titulat, París (1980), quan la banda britànica regnava a finals dels 70 i primers 80. De les 18 cançons de la nit, 14 surten de la discografia de Supertramp, queden fora, això sí, les cançons signades per Rick Davies com Goodbye Stranger o Crime Of The Century, que Hodgson, jugant net, deixa fora del setlist per les disputes abans esmentades amb el seu excompany Rick Davies sobre la utilització de les cançons de Supertramp de tots dos per separat.Una vegada John Helliwell va definir la música de Supertramp com Sophisto-Rock. "Suposo que les nostres cançons són enigmàtiques i es poden agafar de diferents maneres, però són originals i musicals, i tenen bones melodies que no encaixen en cap categoria en particular. A la gent els hi agraden". Vint milions de persones, per ser exactes.