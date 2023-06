«Volem capgirar el conte dels tres porquets»: Firhàbitat posa en valor materials de construcció sostenibles

Sergi Calvo, propietari d'una casa de palla, conversa amb l'arquitecte Mirco Zeccheto Foto: ACN / Nia Escolà

Un sector a l'alça, malgrat l'escalada de preus

El primer dia que l'arquitecteva veure construir un mur amb palla va pensar que era un disbarat. I ara, uns anys més tard, se'l coneix com. S'ha especialitzat en un material que no és més barat que el totxo o el formigó, però que, diu,. "Estàs a gust dins de casa", subratlla. I la sensació és el que va portar ela fer-se una casa de palla a Olvan. "El nostre entorn no ho entenia. El meu fill volia una casa de totxo per por del llop", explica., que tindrà lloc del 2 al 4 de juny a Avià, posa l'accent en materials sostenibles com la palla o la fusta. "", explica la seva directora,De fora sembla una casa convencional, però de dins,. I a la paret, com és tradició en les cases de palla, hi ha una finestra, que s'anomena la finestra de la veritat, que demostra que els murs d'aquella casa estan construïts amb palla. El Sergi Calvo i la seva família hi viuen des de fa un temps i, per a ells, tots són avantatges. ". Comparo amb la meva vida de ciutat d'abans, en un pis dels anys 80, i no té res a veure", subratlla.I aquest és un dels principals objectius de la 3a edició de la Fira de Bioconstrucció i l'eficiència energètica, el Firhàbitat:. En aquest sentit, el certamen posarà l'accent en materials com, entre d'altres. "Tenim molts recursos i volem que la gent els conegui", subratlla Prat.Però la crisi energètica ha fet encarir el preu dels materials de construcció. I la palla o la fusta no se n'escapen. De fet,, però la diferència, segons explica Calvo, està en altres aspectes com. Aquest hivern, per exemple,Amb tot, la directora de Firhàbitat considera que. "Cada cop hi ha més interès perquè, però també perquèi volem que, quan ens fem una casa, no deixem una petjada", subratlla.Enguany, el certamen presenta un format similar al de l'any passat, però amb més col·laboracions professionals, noves formacions, conferències i diversos tallers. A més, la fira s'internacionalitza amb la presència de professors i estudiants d'arreu d'Europa.