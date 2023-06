El Berguedà Bike Day torna per oferir un matí de ciclisme segur als Rasos

El, amb la col·laboració de l’, organitza la segona edició del. Després de l’exitosa primera edició, celebrada al setembre de l’any 2022 a Coll de Pal, el port de muntanya escollit enguany per a la segona edició de la festa ciclista del Berguedà ésEl Berguedà Bike Day és una iniciativa pionera a Catalunya on. És un esdeveniment ciclista no competitiu i obert a tothom. D’aquesta manera, l’ens comarcal vol consolidar una jornada festiva, esportiva i familiar on la bicicleta sigui l’única protagonista de la carretera.El dia assenyalat per a la celebració de la segona edició de la prova és eli l’horari exclusiu per als ciclistes serà de. La carretera BV-4243a partir del punt quilomètric 3,5, a l’altura del Càmping Fontfreda de Castellar del Riu. Es tracta, doncs, dels, un dels ports de muntanya més exigents de Catalunya, que estaran reservats per al gaudi dels ciclistes.El president en funcions del Consell Comarcal del Berguedà,, ha afirmat que "després de l’èxit de la primera edició a Coll de Pal, on van participar 250 persones, estem molt satisfets de tornar a presentar un esdeveniment que". Lara ha afegit que "el Berguedà és pioner i un destí excepcional per a tots aquells amants de la bicicleta. És per això que desitgem que enguany la festa ciclista als Rasos de PegueraPer la seva banda, el consellerha volgut remarcar l’aposta de l’ens comarcal per la bicicleta: "ja són moltes les iniciatives que el Consell Comarcal ha realitzat en els últims anys amb l’objectiu que, però aquesta és molt i molt especial". Garcia ha explicat que "volem consolidar el Berguedà Bike Day com una, on ciclistes d’aquí i també de fora puguin venir i gaudir d’un ascens a un port de muntanya de primera categoria sense haver de patir pels vehicles".En tot cas, tot i que la carretera estarà tallada al trànsit de vehicles de motor, el Berguedà Bike Day compta amb una normativa . Els ciclistes han de circular sempre pel carril dret de la carretera, tots els participants han de. La baixada del port cal fer-la a una, ja que hi poden haver ciclistes pujant per la mateixa carretera.Els únics vehicles autoritzats a circular durant el període de tall de via són, tal com exigeixen les diferents normatives, exclusivamentequipats amb llums intermitents i sirenes i. Com a novetat de l’edició d’enguany, els ciclistes interessats a participar-hia través de la web del Consell