Firhàbitat 2023, a punt: 50 expositors i un programa d’activitats per a professionals i públic general

Col·laboracions amb Firhàbitat

Inauguració institucional amb la consellera Jordà

Avià ho té tot a punt per a convertir-se en l’epicentre de la bioconstrucció i l’eficiència energètica. Serà aquest cap de setmana, del 2, al 4 de juny, amb la celebració de la, impulsada per l’(ACEB) i l’. El certamen arriba consolidat ambque formaran part de la zona d’expositors.Més enllà d’aquesta part central de la fira, a l’avinguda Francesc Macià, l’organització ha treballat en uni propostes diferents que omplirà divendres, dissabte i diumenge d'actes per a tots els públics: tant tècnic i professional com els visitants que vulguin endinsar-se en aquest món.La Sala de l’Ateneu serà l’espai de les xerrades de professionals, totes obertes al públic, per tractar temes que es troben a l’ordre del dia com són. Així mateix, l’aparcament de davant de l’Ateneu serà, enguany, la zona dedicada a les. Des de divendres es desenvoluparan tres tallers diferents sobreSerà també en aquest indret on es desenvoluparan els tallers i les activitats per al públic infantil:. Al llarg del cap de setmana, també s’han programat dos tallers infantils que, en aquest cas, tindran lloc als estands del CATEB i el COAC-CC de la zona d’expositors i una formació sobrei una altra sobreque tindran lloc a la zona de la piscina i a la sala CAP, respectivament.Un any més, elserà present a Firhàbitat amb les jornades sobrei diverses activitats com el, la sortida per conèixer les empreses TallFusta i MACUSA, referents del sector de la fusta, o el. A més a més, el Gremi forma part del grup motor del projecte europeu HybridTim que celebrarà a Avià durant el cap de setmana la darrera trobada amb la presència de professors i alumnes de Catalunya, Àustria, Dinamarca, Lituània i Letònia . Una altra de les novetats d’enguany és laamb la presència d’un lutier que mostrarà la importància que té la fusta en el procés creatiu dels instruments musicals.A banda de la col·laboració amb el Gremi Fusta i Moble, Firhàbitat ha mantingut les relacions amb l’– que celebrarà la seva trobada anual a la fira- i amb GEA; i ha buscat noves vies de col·laboració amb la, amb qui s’han proposat xerrades i formacions i amb la, pel lliurament delsDissabte a la tarda, a banda del lliurament dels premis esmentats, tindrà lloc també la, format recentment i que ja ha iniciat les primeres formacions a la seu de l’, situada al Museu Asland de Castellar de n’Hug. Després d’aquesta presentació tindrà lloc el sopar al parc del Tossal, amb l’objectiu de. Com en les edicions passades, la fira aposta perquè els expositors i els professionals trobin el seu lloc en el certamen i estableixin relacions i contactes comercials entre ells, però també es busca que la mostra siguique no coneix el sector.La inauguració oficial de Firhàbitat serà aquest, divendres 2 de juny, a les 11.00 hores amb la presència de la presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç,, i del director de l'Agència de Residus de Catalunya,, a banda de l’alcaldessa d’Avià,i el president de l’ACEB,i d’altres representants institucionals del territori. A més, a les 17.00 hores del mateix divendres rebrem la visita de la consellera d’Acció Climàtica de la Generalitat,, que coneixerà les novetats de la nova edició del certamen.Firhàbitat compta amb el suport del, l’, la, lai també dei la