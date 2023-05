La Diada Castellera dels Quatre Fuets creix enguany: tres colles convidades i un concert a mitja tarda al Cinema

Acostar els nens i nenes als castells

Els berguedans fa setmanes que fan el. Actes com el Cap d'Any Patumaire, la celebració del Ple de l'Ascensió i posterior sortida del Tabal, i la instal·lació a la plaça Sant Pere de l'empostissat dels músics presagien l'arribada del Corpus d'enguany. Ara bé, els"s'avancen" i, un any més,", ha apuntat el president dels de la camisa blava,, que ha informat que, en aquesta ocasió, hi haurà present una colla més. En total, són quatre les colles que s'han donat cita el diumenge: els Castellers de la Vila de Gràcia, els, els, i els amfitrions i locals, els. Per aquest motiu, aquest any la Diada arrencarà a les 10.30 hores, amb una cercavila des del Cinema Catalunya fins a la plaça Sant Pere, on, després que els pilars caminants pugin des del carrer dels Àngels a la plaça.Segons les previsions inicials, s'espera la presència d'uns, i això, sumat al públic, fa preveure "una plaça plena", segons Girabal, que també ha compartit quea ser presents en la Diada, aprofitant la zona de la Patum Accessible. Així mateix, el president ha remarcat que les colles convidades "", així que, tenint en compte el seu nivell, "". "Fa només una mica més d'una dècada que tenim colla, però", ha celebrat el regidor de Festes,Un cop acabi la Diada, les colles faran un dinar de germanor al Cinema i un acte institucional, però en acabar, obriran el local al públic per tal que, tothom que ho desitgi, pugui gaudir d'una altra de les novetats d'enguany:. Sigui com sigui, el final de festa serà a temps perquè els castellers i tots els presents puguin desplaçar-se a la plaça Viladomat i(20.00 hores).Els Castellers de Berga estan decidits a crear pedrera, acostant els nens i nenes al Cinema per tal que "s'encurioseixin" i vulguin provar. Així ho ha detallat el cap de colla,, fent referència a la campanya, enfocat precisament a aquest grup d'edat. A més, també és habitual que, abans de les actuacions que duen a terme en altres municipis de la comarca, duguin a terme un taller per atreure els infants i joves.Una altra via de contacte, aprofitant la proximitat del Corpus, és la iniciativa de, el divendres a partir de les 21.00 hores. Els nens i nenes podran portar les seves peces i figures patumaires per, entre tots,. Així ho ha detallat el secretari dels Castellers de Berga,, que també ha informat que, des de les 20.00 hores, la gent podrà gaudir d'un sopar popular (5 euros). A més, per arrodonir la jornada, els de la camisa blava també aposten per la música, incorporant a l'agenda un concert de. Des del consistori es fa una lectura positiva de la proposta de la Patum de les Andròmines, ja que suposa "", segons Comas.Finalment, i per completar el cap de setmana, els Castellers obriran el Cinema el dissabte a la tarda, per, que enfrontarà el Barça i el Wolfsburg a partir de les 16.00 hores. Paral·lelament, els més petits podran participar en la proposta d', que enguany estarà a càrrec de. Aquesta iniciativa es reprendrà a les 20.00 hores pels adults, i després de sopar (es vendran pinxos i beguda per 5 euros) se celebrarà la final, que segons el president "". La inscripció a aquesta proposta té un cost de 3 euros, i ja es poden realitzar.