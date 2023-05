Xavi Guitó portarà el Memorial Ricard Cuadra al «caos controlat» recreant el «paisatge sonor» de La Patum

Una proposta única

. Aquesta ha estat la primera definició en el mar d'expressions que, aquest matí, el músic convidat enguany per l'organització del, ha utilitzat per expressar la seva proposta pelque tindrà lloc aquest dissabte,. El músic berguedà busca "" amb un seguit d'accions i propostes diverses que es constitueixen en un "". I, tot plegat, esdevindrà una "experiència immersiva", gràcies a la introducció de recursos visuals i d'altres branques artístiques com la poesia, segons ha avançat el director de la Banda del Memorial,El primer plantejament de Guitó és que, més enllà de la música, La Patum són altres sons: "", entre altres. D'aquesta manera, la Banda esdevé "un timbre més entre aquests sons i sorolls de Patum". Però el berguedà busca quelcom més enllà de la melodia, i és per això que planteja una "" introduint recursos innovadors com el llenguatge electroacústic, un petit recital de textos dede la veu de, i l'aposta per incorporar, entre la cinquantena de músics de la Banda, la tenora de. Però, per tal de sacsejar altres sentits més enllà de l'oïda, el Memorial es reforça ambperafegir un component visual "en coherència amb aquestaque provocarà tot plegat".l", ha posat de manifest Agustina, que ha assegurat que el Concert de Patum d'aquest 2023 serà "una obra". "Valdrà molt la pena,", ha insistit el director de la Banda, que s'ha mostrat satisfet pel fet de comptar amb la col·laboració d'un berguedà: "".D'altra banda, Agustina ha compartit que la proposta d'enguany està sent "una experiència també pels músics de la Banda", explicant que "" i que per això "cada músic té unes instruccions". De fet, la manera que tindran els músics per coordinar-se esdevé en si mateixa una novetat, ja que, cosa que comportarà que els músics tinguin a disposició els seus mòbils per anar a temps. "", ha asseverat Guitó. I, per jugar i rendir homenatge a aquesta nova fórmula de plantejar el Concert,, una tria de números presents en la Successió de Fibonacci.La segona part del Concert de Patum constarà, com habitualment, de, malgrat que també compten amb dues novetats., si bé s'ha avançat que tindrà la participació del mateix Guitó. I la segona, serà la, que segons el director de la Banda és "una petita gran meravella".Des de l', l'alcalde en funcions,, ha posat en relleu que el fet d'arribar a la 25a edició "", i per aquest motiu, defensa que el paper del consistori ha de ser "acompanyar i no molestar". Així, enguany l'Ajuntament i el Memoriala través del qual, els pròxims quatre anys, augmenta la dotació per a l'organització del Concert de Patum en un 30%, per tal d'arribar a "". Amb tot, l'alcalde ha emfatitzat que, tenint en compte que La Patum no es pot tocar,, i ha confessat que "".Les entrades es poden comprar a l'en l'horari habitual d'atenció i també dissabte a la tarda. A més, també es podran adquirir just abans de l'inici del concert, als accessos de la. En cas de mal temps, el concert es traslladarà al Teatre Municipal de Berga.