En marxa el Tercer Premi de Poesia Vila de Gironella

L’ha aprovat les bases del Tercer Premi de Poesia Vila de Gironella, coorganitzat per l’. S’hi poden presentar obres originals i inèdites, escrites en llengua catalana o en qualsevol de les seves variants.En aquesta edició, es tornen a convocar tres categories de premis. Lper a infants nascuts entre el 2010 i 2013;per a jovent nascut entre el 2006 i 2009; iper a persones nascudes abans del 2005. En les dues primeres, el treball haurà de ser de mínim 12 versos, mentre que a la categoria C haurà de tenir una extensió suficient per integrar un volum, mínim 300 versos. El regidor de Cultura en funcions,, explica que les anteriors edicions van tenir una gran acollida, i afegeix que aquest premi és elLes obres s’han d’enviar en un document amb format PDF per correu electrònic a l'adreça:. Hauran d'estar escrites amb la tipografia Arial de mida 12 i doble espai. A la primera pàgina, hi ha de constar el títol i. Paral·lelament, s’ha d’adjuntar un altre document amb les dades personals (nom, cognoms, pseudònim, adreça electrònica i telèfon de contacte). A l’assumpte del correu electrònic hi ha de constar Tercer premi de poesia Vila de Gironella (preferiblement en majúscula) i la categoria a la qual s’opta., i només se’n pot presentar una per autor.Pel que fa als premis, hi haurà un sol guanyador per categoria, que s’anunciarà en un acte el 6 d’octubre de 2023. Per les categories infantils, el premi serà un val de 100 euros per a la compra de llibres i/o material escolar. I per la categoria C, el premi serà un val de 500 euros, la publicació de l’obra guanyadora, i la. Per a més informació, consulta les bases