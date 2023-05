ERC esdevé la primera força al Consell Comarcal amb 6 consellers

El desbloqueig de govern està en els grups petits

Els resultats de les eleccions municipals celebrades ahir no només determinen la composició dels ajuntaments: a la vegada, decideixen la distribució dels consells comarcals. En el cas del Berguedà,, que mantenint el nombre del darrer mandat seràEl fins ara partit majoritari al Consell Comarcal del Berguedà (CCB),, que replica el resultat del 2019 amb 3 consellers, mentre que per darrere s'hi situaran, amb dos consellers cadascun,Aquesta darrera no serà l'única agrupació d'electors present al Consell, ja que. En aquesta ocasió, no s'hi ha presentat cap Associació d'Agrupacions d'Electors, que fa quatre anys van sumar dues cadires, malgrat que a la meitat de les negociacions per a la definició del govern van acabar escindint-se i constituint-se independentment: amb un conseller per a l'Associació i un per a Bagà Endavant.D'aquesta manera, s'observa que, en termes globals,, ja que tot i anar per separat, els partits independents representen en aquesta ocasió tres consellers. Cal recordar que, enguany, quatre agrupacions van intentar anar plegades al procediment comarcal (Bagà Endavant, Som Avià, Berga Grup Independent i Independents per Bagà), si bé la Junta Electoral no va admetre la sol·licitud d'associació perquè la van entregar tard . Així, d'aquestes quatre candidatures,Fet i fet, com si fos un déjà-vu, aquest resultat torna a presentar un escenari on tot és possible per a la constitució d'un nou equip de govern al Consell Comarcal. Els dos grups que han restat a l'oposició els últims quatre anys,(10). A l'altra cara de la moneda, hi ha els grups de Junts i PSC, els quals han conformat el govern els darrers anys iÉs per aquest motiu que, que amb els seus 2 i 1 conseller respectivament poden fer decantar la balança(només necessitarien el suport d'una de les dues candidatures) o optar per impulsarper arribar a la majoria.