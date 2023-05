El barri de la Pietat celebra novament una concorreguda Patum

Un instant de la Patum de Lluïment, aquest migdia a la Pietat

Un instant de la Patum de Lluïment, aquest migdia a la Pietat

Laposa en evidència que la festa viu un dels seus millors moments. Després de celebrar un exitós aniversari 60 l'any passat, coincidint a més amb el retorn després de la pandèmia del coronavirus, la concentració de veïns i veïnes, siguin del barri o d'arreu de la ciutat, mostren que la Patum de la Pietat és una de les cites marcades en vermell pels berguedans, i unLa Patum de Lluïment d'aquest migdia n'és un bon exemple., malgrat el sol de justícia, a la plaça de la Pietat per veure saltar els Turcs i Cavallets, les Maces i els Àngels, les Guites, l'Àliga i successivament, acompanyats de la música de la. Però, les jornades anteriors, també han comptat amb una gran participació: des del passacarrers del divendres a la Patum Infantil d'ahir dissabte.mentre es desenvolupen els salts per a tots aquells que hi eren presents. I, per qui encara no hagi tingut ocasió de gaudir de la festa, a partir de les 18.30 hores té la darrera oportunitat, amb la, Plens i Tirabols inclosos. Els encarregats de posar la música seranAra bé, aquesta festa, que se celebra en coincidència amb la Pasqua de la Pentecosta, clourà oficialment demà, 29 de maig, amb la, a les 12.00 hores.