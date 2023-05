La participació provisional a Berga baixa set punts respecte del 2019

El primer avançament de participació en les eleccions municipals de 2023 a Berga posen de manifest unrespecte dels comicis del 2019. En concret, fins a les 14.00 hores, han dipositat el seu vot. En canvi, quatre anys enrere, ja havien votatde la capital berguedana, unA Berga, hi ha cridades a les urnesarreu de lesque es reparteixen per tot el municipi. Ja han exercit el seu dret de vot els alcaldables que voten a la ciutat (Berga Grup Independent) i(Junts per Berga) a la Biblioteca,(CUP) a l'Hotel d'Entitats, i(ERC) a l'Escola Santa Eulàlia.