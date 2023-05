Els alcaldables de la capital que voten a Berga ja han passat per les urnes

La candidata a l'alcaldia de Berga per Berga Grup Independent, Judit Vinyes, diposita el seu vot Foto: Lídia López

El candidat a l'alcaldia de Berga per Junts per Berga, Ramon Caballé, diposita el seu vot Foto: Lídia López

El candidat a l'alcaldia de Berga per la CUP, Ivan Sànchez, diposita el seu vot Foto: Cedida

El candidat a l'alcaldia de Berga per ERC, Moises Masanas, diposita el seu vot Foto: Lídia López

Els alcaldables de Berga que dipositen el seu vot a la capital ja han exercit el seu dret. Quan encara no eren les 11.00 del matí, els candidats de laja tenien feta una de les parts més importants del dia, i afronten la resta de la jornada amb diferents propòsits."Tinc il·lusió per haver arribat fins aquí.", ha reconegut la candidata de Berga Grup Independent,, que ha votat a les 10.00 hores a la. Ha explicat que, fins a les 20.00 hores "per donar suport als apoderats que tenim distrubuïts per totes les meses de Berga i comprovar que tot funcioni bé". A partir d'aquella hora, es reuniran al local del carrer Major per seguir l'escrutini.Els que entren pels que surten. Passats 10 minuts de les 10.00 del matí, ha arribat a lal'alcaldable de Junts per Berga,. Un cop ha comprovat la mesa on estava cridat, ha dipositat el seu vot. "i esperar el canvi de rumb que, al cap i a la fi, decidirà la ciutadania", ha valorat en sortir. I, abans no arribin les 20.00 del vespre, Caballé aprofitarà per fer esport: "". Després, "descansaré i aprofitaré per estar amb els amics, que fa dies que no puc". Un cop tanquin els col·legis, es dirigirà al local del partit, des d'on "gaudirem la nit".A la vegada que Caballé i Vinyes votaven a la Biblioteca, i no a tanta distància, ho feia l'alcalde i candidat de la CUP,. En concret, el cupaire ha exercit el seu dret a vot a l'Hotel d'Entitats. La formació es trobarà a les 20.00 hores al, des d'on els membres de la llista, afiliats, simpatitzants i apoderats, faran seguiment de l'escrutini per comprovarL'últim que ha passat per la seva mesa electoral, si bé ho ha fet tot just a les 10.30 hores, ha estat, el cap de llista d'ERC a la capital, a l'. "El vot de les persones determina les polítiques que es fan als pobles i ciutats, i per tant", ha remarcat l'alcaldable després de dipositar la seva papereta, que ja duia preparada de casa. Fins a les 20.00 hores, quan "l'equip que hem preparat la campanya i altres companys de la comarca fem seguiment de l'escrutini des del local",: "Avui pugen els meus fills i farem un dinar. Abans, aniré a caminar una estoneta amb el gos. I a la tarda, reposaré una mica i a esperar què passa".