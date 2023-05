Judit Vinyes destaca el «camí dur» que han fet en «un sistema electoral pensat pels partits polítics»

(BeGI) clou la seva primera experiència de campanya electoral amb un acte a la Sala Casino per rematar la feina feta, no només els últims dies, sinó des que van començar a recollir les firmes que els permetés tenir un carril en la cursa electoral. "", ha remarcat l'alcaldable de BeGI,, que s'ha mostrat esperança de poder entrar al consistori.La candidatura ha desgranat el seu programa electoral amb diferents actes temàtics arreu de Berga. Els més celebrats, ha puntualitzat Vinyes, han estat el, que segons l'alcaldable "va tenir una resposta espectacular", al punt que la UBIC els va compartir que, juntament amb l', encaixa perfectament amb el projecte que vol fer realitat la ciutat per a l'impuls del comerç local, l'APEU. Els independents també han tingut una gran acceptació amb iniciatives com el projecte per situar l'o perAra bé, en aquest recorregut electoral, l'agrupació d'electors assenyala que no només han hagut de patir per un sistema poc avesat per a aquestes candidatures,. "perquè gent de la nostra confiança ens deia que no havien rebut la nostra propaganda, malgrat que sí que l'havíem dipositat", ha lamentat Vinyes, que també ha posat en relleu lamunicipals per dur a terme els seus actes.D'altra banda, i en clau més política, la candidata també ha reconegut que "", assenyalant que "m'ha semblat una manca de respecte que, d'alguna manera, es veiessin com els únics que podien competir en aquesta cursa electoral". Per aquest motiu, ha reivindicat que "".Per tot plegat, Judit Vinyes ha agraït avui a totes les persones, candidates i voluntàries, que han contribuït aperi ella mateixa, i ha emplaçat els presents a ser partíceps de l'eslògan que ha centrat la campanya dels independents: "".