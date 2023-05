Ramon Caballé imagina un «canvi de rumb» a la ciutat a partir de diumenge

🗣️ @caballeplanas: "Perquè quan sortim als carrers de Berga, ens sentim reconeguts amb la imatge que hem somiat de la nostra ciutat"



💛Fes-me confiança.

💛Fes-me confiança.

💛Fem-ho per Berga. Fem- ho, Junts.



ha conclòs els 15 dies de campanya electoral sense fer cap acte públic, amb una senzilla i familiar trobada dels membres de la candidatura al seu local i amb el cap posat en allò que passarà d'aquí a 48 hores, que segons l'alcaldable de la formació,, és que "". Caballé s'ha reconegut "content i feliç" de la campanya protagonitzada per la formació, incidint que les accions més profitoses han estat precisament la dels darrers dies, quan han apostat per "la proximitat, estant a peu de carrer i anant porta a porta".Caballé assevera que, a través d'aquest contacte directe, ha pogut "", reafirmant doncs que "". Un gir en el tarannà de la ciutat que, recalca, es troba dipositant a les urnes la papereta de Junts, els quals vetllaran per fer realitat "".L'alcaldable ha emfatitzat que l'equip de Junts pot fer realitat una ciutat que generi oportunitats, que, que tingui unsi que impulsi l'accés a l', tant per joves com per altres col·lectius vulnerables. També es comprometen a mantenir unai a tirar endavant un "".I, situant-se ja en un escenari fictici del dilluns 29, Caballé ha declarat novament que la seva postura és, descartant ser particeps de "tripartits a la contra de ningú" que ho impedeixin. Ara bé "".En definitiva, el candidat a l'alcaldia de Berga ha culminat la campanya de les municipals 2023 donant les gràcies a tots els membres de la llista, als afiliats a la formació i als voluntaris. "", ha reconegut Caballé, que ha sentenciat que aquesta bona entesa de l'equip "denota la nostra manera de fer,, i el desig d'un canvi". I, tot plegat, ho han plasmat en un darrer vídeo per demanar el vot.