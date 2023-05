Ivan Sànchez anima Berga que confiï en la CUP «si voleu un govern que aposta per crear vida»

Un instant del parlament d'Ivan Sànchez, en el darrer acte de campanya de la CUP Foto: Lídia López

L'empremta de la CUP als consistoris

El sol ha somrigut el darrer acte de campanya de la, que també ha servit de cloenda de la formació a escala nacional. Les cadires de plàstic blanc que inspiren festa major s'han anat omplint amb calma, sense pressa per. Alguns feien passar l'estona conversant, altres fent-se fotografies, i d'altres fent un beure. Però, al final, han quedat curtes. La posada en escena ha estat al més alt nivell, però pròxima, amb una estructura que emulava les trobades a l'àgora:, així com diverses insígnies de la formació., que avui els exdiputatshan reivindicat. I és el fonament d'una proposta local que s'ha guanyat la confiança dels veïns i veïnes durant vuit anys, amb l'aspiracó que siguin dotze, com han reconegut els candidats a Berga. Aquest darrer, alcaldable a la capital del Berguedà, ha instat a la ciutat que "".", ha emfatitzat Sànchez, que ha tornat a repassar tots els assoliments dels dos darrers mandats: una replanificació de l'urbanisme que pensava en un "creixement en fora en detriment del Barri Vell", la materialització d'un projecte d'estació d'autobusos a la Rasa dels Molins, el traspàs de l'Hospital de Berga al Departament de Salut, inversions en patrimoni, el treball de bracet amb les empreses i per potenciar els polígons de la comarca, i la promoció de la cultura. I, sobretot,, recalcant que "", i sentenciant que "vuit anys després, diem amb orgull i responsabilitat, que hem rebaixat el deute un 70%".Però la CUP de Berga no només ha mirat al passat en el darrer acte de campanya, sinó que ha posat la mirada al futur recordant els compromisos que el nou equip de govern, si el 28 de maig els berguedans així ho decideixen, faran realitat. "", ha asseverat Rodríguez, que ha fet referència a iniciatives com millorar la mobilitat dels vianants a la Font del Ros i el carrer del Roser, recuperar els edificis de Queralt per revitalitzar-los, millorar el Parc del Lledó, traspassar la residència al Departament de Drets Socials o dotar de més múscul tècnic a l'Ajuntament, entre altres.En clau nacional, l'exdiputada, que ha reconegut que pensava tornar a trepitjar els carrers de Berga per Patum i no en un acte de campanya electoral, ha reivindicat els fets plasmats al llarg dels 20 anys de trajectòria de la formació, especialment des del món local. "", ha aclamat Gabriel, que ha asseverat que "hem entrat als ajuntaments coneixent la realitat de les nostres ciutats, barris i pobles". D'aquesta manera, ha emfatitzat la rellevància del que pugui passar diumenge, concloent que "".Per la seva banda, el també exdiputat de la CUPha incidit que el projecte de la CUP és "molt singular al sud d'Europa" pel que fa a la lluita anticapitalista i antifeixista, exposant que la formació també té en els seus fonaments el feminisme, l'independentisme i l'antiracisme. Així, amb la voluntat que aquests valors puguin ser presents en cada cop més espais, Fernàndez ha exclamat la importància que "el diumenge ens comptin", i. "Estem aquí, resistint i desobeint, i diumenge només continua", ha finalitzat.L'acte d'avui, a més de posar punt final a la campanya electoral dels anticapitalistes, tambéi els electors li tornen a fer confiança, per tercer mandat consecutiu, a la formació. Mentrestant, Ivan Sànchez ha agraït la presència als presents, reconeixent que "mai hauria imaginat veure la plaça tan plena" i confessant que, "malgrat que he parlat molts cops en públic,".