Puig-reig escull diumenge la primera alcaldessa del municipi

Puig-reig es troba ja immers en la celebració de la Festa Major . Ara bé, com a la resta de municipis,, dipositant el seu vot a les eleccions municipals d'aquest 28 de maig. Els veïns i veïnes podran escollir entre dues opcions:(ERC) i(Junts). Ara bé, passi el que passi,, ja que les dues candidatures porten una dona de cap de llista:que, d'ençà del 2015, encapçala el consistori de Puig-reig. L'alcaldable ha estat regidora d'Educació, Medi ambient, Sostenibilitat, Recursos humans i Turisme, i entoma el repte de revalidar l'alcaldia d'ERC amb alguns dels membres que, com ella, repeteixen a la llista, i també cares noves. "Ha estat una campanya intensa, i tot i que no és la primera,", reconeix Teixidor.La republicana assegura que, quan va acceptar la proposta de formar part de la candidatura fa quatre anys, s'ho va prendre com "una experiència" per aquell mandat, i que "". "Hem passat èpoques complicades, però ho compensen totes les vivències positives", assenyala Teixidor, que confessa que, "em va costar un temps decidir-me,".Amb tot, Amb Tu Fem Puig-reig s'emplaça a un projecte de continuació amb la tasca engegada fa vuit anys, en matèries com, apostant també per l'automatització dels sistemes d'il·luminació i climatització dels edificis públics. També volen fer èmfasi en l'urbanisme, incidint que "" i amb la voluntat de "millorar la relació entre vianant i conductors al poble". A més gran escala, Teixidor assenyala els deures pendents pel que fa als equipaments, exposant que "", quei també pensen en. El seu programa conté un total d'11 accions o eixos d'actuació principal, i en darrera instància, cal destacar les iniciatives previstes en matèria d': començant per la creació d'una regidoria específica, impulsar ajuts a l'emancipació dels joves i generant oferta de pisos públics. Eva Serra també ha estat una de les cares presents al consistori de Puig-reig aquest darrer mandat i l'anterior. Com la seva rival, considera que la campanya ha estat "", i assevera que ha fet "un esforç faraònic" per atreure l'electorat. En els darrers comicis, va ocupar el quart lloc de la llista encapçalada per, i malgrat que aleshores no es plantegés ser la pròxima alcaldable de la formació, sí que li picava el cuc, ja que "".Avancem Junts té com a principal afany "" i ser "propers i accessibles". I, pel que fa a l'acció de govern, plantegen "començar per les coses petites, com" per tal de "satisfer els veïns i veïnes". Pel que fa a iniciatives a mitjà termini, Serra assenyala queque pugui servir per "ampliar l'oferta de lleure".La candidatura també posa l'accent en, amb la finalitat de "reverit el fet que la població envelleix". Per aquest motiu, confirma que treballaran per retenir el jovent "donant suport per l'habitatge". En darrera instància, Serra destaca "un somni que fa anys que tenim" i que volen posar fil a l'agulla en aquest mandat: "". Finalment, altres de les accions que conformen el programa de la formació turquesa (dividit en quatre eixos: participació, benestar, entorn i progrés), són lai la zona esportiva,i instal·lar-hi marquesines, iMés enllà de les diferències polítiques d'una proposta i altra, el que és una evidència és que, proclamant la primera alcaldessa. Ambdues entomen aquest succés amb naturalitat, i celebren que sigui un punt i a part en la relació entre les dones i la política local. "", detalla Teixidor, que valora que "potser sí que ja tocava". Per la seva banda, Serra comparteix que "", tot i que puntualitza que "".Sigui com sigui, l'alcaldable d'Avancem Junts assenyala que el nou mandat serà "un punt d'inflexió en les generacions que venen darrere" i. A més, la candidata republicana assegura que