Moisès Masanas referma que el seu projecte per Berga és «de mirada llarga» i amb «ambició de ciutat»

Berga, i també el Berguedà

El candidat Moises Masanas, en un moment del seu parlament, amb Teresa Jordà i Mirella Cortès a primera fila. Foto: Lídia López

ERC Berga ha posat punt final a la capital electoral en un acte, celebrat al Pavelló de Suècioa, on la sostenibilitat va prendre el protagonisme. És per aquest motiu que l'alcaldable,, es va acompanyar de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, i també de la senadora. Tots tres van coincidir que,. Sigui com sigui, Masanas assevera que la proposta republicana és la quina "", amb una iniciativa global estructurada en tres eixos:Aquest darrer punt, el de la sostenibilitat, és el que va centrar l'acte d'ahir. Conscient que es tracta d'un "gran repte com a societat", Masanas apunta que "". D'aquesta manera, des d'ERC Berga posen sobre la taula algunes iniciatives comper noves teulades pensades per equipar-se ambs, o també al Polígon, explorar laper tal de reutilitzar-la per altres funcions.A més, aprofitant la possible instal·lació de plaques, l'alcaldable republicà apunta a lade la qual es puguin aprofitar els habitatges que, com marca la llei, es trobin a dos quilòmetres a la rodona. Però hi ha altres oportunitats en matèria de sobirania energètica, tal com recorda la consellera, que fa referència a la necessitat de, i la vital necessitat de. "Aquest país no ha obert mai el debat de l'aigua, i és extremadament necessari que l'obrim", ha incidit Jordà.En tot cas, i coincidint amb el posicionament de Masanas, la consellera assevera que per liderar, sigui una ciutat o un país, cal "projectar", incidint que "". I, apel·lant a la seva experiència com a alcaldessa de Ripoll, Jordà posa en relleu que "", i que malgrat haver estat també al Congrés dels Diputats i al Govern de la Generalitat, "on he gaudit i patit més, tot i que l'emergència de la sequera em fa replantejar el punt de patiment, ha estat a l'Ajuntament". Per aquest motiu,, revertint la política "dels de sempre", aquells que, segons la consellera, "no va planificar la transició energètica fa 30 anys, i encara avui, estan pensant en noves carreteres i casinos al Camp de Tarragona".Sigui com sigui, tenint en compte la condició de Berga de capital de comarca, ERC defensa que. "El Berguedà necessita un tractor, un impuls important per tirar endavant", assenyala Cortès, que veu la comarca "amb un potencial enorme" i suficient persi aprofita bé els seus béns. És per aquest motiu que la senadora troba en Masanas una "alenada de positivitat, optimisme i coneixement", recalcant que el candidat republicà és ", com ho és tirar endavant Berga i el Berguedà".En aquest sentit, Masanas ha coincidit amb Cortès apuntant que "", i imaginant un nou paradigma al Consell Comarcal. "", declara l'alcaldable, que insta el nou mandat a l'ens comarcal a "fer que la comarca giri rodona i conjunta".Amb tot, el candidat d'ERC a Berga celebra que és un bon moment per desencallar els deures pendents, tant a la capital com a la comarca, aprofitant que "". I, com a exemple, va recordar la tasca dels consellers republicans iniciant el traspàs de l'Hospital de Berga al Departament de Salut o fent realitat un projecte realista i factible d'estació d'autobusos des del Departament de Territori. Ara bé, el nou capítol s'escriurà a partir del 29 de maig, ja que segons, número cinc de la llista d'ERC i conductor de l'acte celebrat ahir, "". ERC Berga clou la campanya avui amb un darrer acte, no polític sinó festiu,(19.00 hores).