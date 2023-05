La Patum 2023 arriba amb més pressupost, inclusió i actes paral·lels

Més finançament i actes en paral·lel

L'treballa per acabar d'enllestir els últims serrells de. Malgrat que enguany no se celebra cap aniversari ni es commemora cap data rellevant, el consistori destaca que, cosa que contirubeix que. D'altra banda, tal com ha destacat l'alcalde i regidor de Patum,, després d'esdevenir referents en la lluita contra les violències masclistes i la promoció del consum responsable d'alcohol, la festa fa un pas més, oferint a laque traslladi la seva Patum a la plaça, aquest any i tots els que vulguin.I és que, una de les novetats d'aquest 2023 és precisament que,, els usuaris i usuàries de, els responsables i familiars, tornen a la plaça Sant Pere per desenvolupar la seva Patum. Anteriorment,, sortint del pati de l', que habitualment és escenari de la representació. Ara bé, l'Ajuntament de Berga obre la porta a què,. "Estem contents que tornin i ens agradaria que es quedessin, però ho han de decidir ells", ha destacat Sànchez, que ha emfatitzat que "", ja que "és la seva Patum i han de poder-la gaudir i participar".D'aquesta manera, la Patum guanya una jornada, i malgrat que l'inici tradicional de la festa sigui amb el repicar de la campana a les 12.00 del migdia del dimecres,amb aquesta Patum d'aniversari de la Fundació la Llar. A més, com a la resta de Patums a la plaça, hi haurà presència d'autoritats, amb l'assistència ja confirmada delAmb tot, des del consistori esperen que aquest pas sigui un més en el camí de la festa per "", segons ha assenyalat l'alcalde, que tot i reconèixer que les característiques de la festa fan que no pugui ser 100% accessible, sí que. Cal recordar que ja s'implementen accions per permetre l'accessibilitat, com l'espai reservat a persones amb mobilitat reduïda o l'emissió de programes escrits en braille.Pel que fa als detalls de la celebració de la festa, i segons ha exposat la tècnica de Festes del consistori berguedà,, la festa compta enguany amb un, dels quals l'Ajuntament en posa 330.000 i la Generalitat 125.000, després d'incrementar un 25% enguany la partida promesa des de l'any passat i al llarg de quatre. Aquesta xifra permet al consistori "estar tranquil" pel que fa als comptes, ja que segons l'alcalde "".Ara bé, "com més finançament hi hagi, més coses podrem fer", ha evidenciat Sànchez, després de puntualitzar que aquest 2023, el programa d'actes paral·lel ja s'ha vist incrementat. D'una banda, l'amb els concerts a la plaça Cim d'Estela , canviant aspectes programàtics per tal d'arribar a una entesa amb els veïns i la residència de la zona i que no es repeteixi el revés judicial que, l'any passat, va obligar a suspendre les actuacions a última hora. També repeteix la iniciativa dels, espai que es consolida i que aspira a créixer de cara l'any vinent.Una de les novetats en l'agenda de Patum és l'exposició, que se situarà ali que es divideix en tres parts: l'explicació dels actes de la festa, l'experiència immersiva amb ulleres virtuals i una mostra de peces tèxtil poc conegudes, segons ha relatat Planas. Així mateix, també es mantenen les iniciatives de, per promoure la hidratació i el consum d'aigua en detriment de l'alcohol (també es mantenen les barres de còctels sense alcohol) i elsque se situaran a l'inici del Vall i a l'Espai Cultura. Finalment, es tornarà a celebrar laen coincidència amb(4 de juny), el dia 3 de juny es durà a terme el concert del Memorial Ricard Cuadra , i continua a la venda la samarreta oficial de La Patum , que segons Sànchez,Pel que fa al dispositiu de seguretat, es manté el format de l'any passat, que va ser reforçat pel fet de ser La Patum de la represa. En total, es desplegaran 18 agents de la, 360 delsi 200 del servei de. A més, hi haurà diverses unitats deli de la, els quals tenen les competències en matèria d'explosius. En aquest sentit, l'alcalde ha avançat que "hi ha molt bona entesa", tant amb la Generalitat com el Ministeri de Cultura pel que fa a la redacció d'una llei específica per la Patum que permeti conservar la festa i complir amb la normativa, especialment en relació amb el foc. I per aquest motiu,, on cada se situaran els quilos de pólvora necessaris i que diàriament "baixen del Polvorí".En definitiva, Sànchez ha celebrat la línia que, des del 2017, ha pres la festa per a la seva promoció. Això sí, tenint sempre present la responsabilitat de preservar-la. "", ha sentenciat.