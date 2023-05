El Consell Comarcal posa en marxa una web per vendre els tiquets del servei de bus per Patum

El(CCB) posa en marxa enguany una plataforma web per posar a la venda els tiquets pel servei de bus durant els dies de Patum. Tradicionalment, els interessats en fer ús d'aquest recurs, s'havien de dirigir a l'Ajuntament del seu municipi i adquirir els tiquets físicament. Ara, el sistema es posa al dia per tal dea "" i que els aporta "la tranquil·litat d'un recurs públic, segur i regulat".Així ho ha exposat el president del Consell Comarcal,, qui s'ha mostrat "molt content" per l'avenç, recordant que aquesta iniciativa va sorgir de forma particular per part de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, es va anar ampliant a altres municipis de l'Alt Berguedà,. En la mateixa línia, el conseller comarcal de Joventut i Mobilitat,, ha augurat un increment de l'ús d'aquest servei precisament per aquesta millor accessibilitat: "Molts joves estan fora durant la setmana i no podien desplaçar-se al consistori en el seu horari d'atenció, i ara els podran comprar quan vulguin". En concret,Segons han detallat Lara i Garcia, l'any passat van viatjar amb els busos de Patum uns. Aquest 2023,, consolidant-se la data del divendres incorporada l'any passat amb motiu dels concerts. Una altra novetat d'enguany és que, passant a un total de. De fet, per primera vegada, s'han interessat a formar part del circuit des de l'Ajuntament de, petició que no s'ha pogut cobrir pel fet que el servei es regula a través del sistema de transport públic de la comarca ja concessionat.El preu dels tiquets és deper dia (trajecte d'anada i tornada), un cost "simbòlic", segons el conseller, ja que la inversió global pel servei és de. El punt de tornada de totes les línies és laa les 05.00 hores, excepte el divendres, que la tornada és a les 03.00 hores. Amb tot, Lara i Garcia han reivindicat que el recurs és "", a través del qual "es reivindica una comarca cohesionada", i no només en benefici dels joves, sinó per "".