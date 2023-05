La Junta Electoral ordena la retirada d'una estelada al Cadí‑Moixeró

La Junta Electoral Provincial de Barcelona estima el recurso presentado por Impulso Ciudadano contra la Junta Electoral de Zona de Berga que desestimó nuestra petición y ordena retirar una estelada de un mirador enclavado en el Parque natural del Cadí-Moixadó de gestión pública. pic.twitter.com/Di31Fkka23 — Impulso Ciudadano (@Impulso_Ciudada) May 23, 2023

La(JEP) de Barcelona ha ordenat la retirada d'una estelada situada al Parc Natural del Cadí-Moixeró. La decisió s'ha pres fuit de la denúncia d', una entitat que, tal com es descriuen a les xarxes socials, "la seva finalitat és promoure i defensar el pluralisme polític, ideològic lingüístic i cultural a Espanya", segons ha informat Crónica Global.En una primera instància, lava desestimar la petició, detalla l'ens en un comunicat de premsa, pel fet que la bandera no estava col·locada en cap edifici o construcció de titularitat municipal o pública. Segons l'entitat, la JEZ va tombar la petició perquè l'estelada es trobava "al mig de la muntanya". En concret, l'estelada onejava al, pertanyent al terme municipal de. Així, la petició va escalar fins a la JEP, que finalment, va ordenar a l'alcalde de Gisclareny,, retirar la bandera, en valorar que la gestió del parc és pública.Per aquest motiu, en l'acta del 23 de maig de la Junta Electoral de Berga, a la qual Nació Berguedà ha tingut accés, es fa constar que, i se'n fa trasllat a Impulso Ciudadano.L'entitat ha fet públic un comunicat on assenyalen queen diverses Juntes Electorals de Zona, de les quals 99 han estat a la provincia de Barcelona,