La Junta Electoral Provincial no admet l'associació de quatre agrupacions d'electors de la comarca per anar tard

La(JEP) de Barcelona no admet l'associació de les agrupacions d'electors de. Així ho ha fet saber la JEP a la, que recull la decisió a l'acta d'avui, 23 de maig, a la qual ha pogut accedir Nació Berguedà.Aquest document apunta que el motiu de la decisió és que les parts interessades van tramitar la demandaPer la seva banda, la candidata de Berga Grup Independent,, ha compartit que la formalització de l'entesa "corresponia a una gestió administrativa que vam entendre d'una altra manera", exposant que "". És a dir, que mentre les agrupacions van fer una lectura dels tempos "fins al 22", la Junta Electoral ho considerava "abans del 22".Aquesta associació havia de permetre a les quatre agrupacions. D'entrada, i tal com exposa Vinyes, "depenem dels resultats del 28 de maig". Ara bé, de cara a la constitució del Consell i el repartiment de consellers "". Per tant, aquesta fragmentació que finalment es donarà en els vots de les agrupacions d'electors poden beneficiar, de retruc, als partits polítics.", ha detallat l'alcaldable de Berga Grup Independent, que destaca que, després de diverses reunions, "quatre agrupacions, que no teníem implicació amb cap partit, havíem decidit anar juntes". "Anirem igualment independent, però cadascú sol", ha sentenciat Vinyes.