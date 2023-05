Abel Garcia se sent «guanyador de les eleccions, passi el que passi»

Abel Garcia, en un instant del seu parlament Foto: Lídia López

Principal alternativa a l'actual govern

Elha culminat la primera part de la campanya electoral posant punt final a les trobades de gran format amb un acte a la Font del Ros. El que queda de campanya, el candidat,, i el seu equip donen pas al contacte més proper amb la ciutadania per tal d'explicar-los personalment el seu projecte,, amb el qual la formació "surt a guanyar". I és que, segons el mateix Garcia, ""."Estem còmodes a tot arreu perquè no fem política en contra de ningú", referma l'alcaldable, que va confessar als presents que "" afirmant que "". Per a aconseguir-ho, Garcia s'encomana a "", vertebrant una "política al servei de la gent i en contra de les línies vermelles i el passotisme". Així, va remarcar que el seu lideratge se centrarà a dotar la ciutat de, sempre amb unarespecte de tots els veïns i veïnes.Entrant al detall de les seves propostes clau, el PSC treballarà peri crear laper millorar-ne el funcionament. En clau social, aposta per la creació d'unaque assoleixi "una ciutat 100% inclusiva". I per implementar la participació ciutadana, l'equip de Garcia posa sobre la taula laPer tal de garantir la permanència a la ciutat dels joves, el PSC planteja, fent que la capital del Berguedà sigui seu d'algun grau universitari, i també, potenciant l'arribada de cicles formatius que responguin a les nei la creació d'un. El darrer punt té a veure amb els esports, matèria al voltant de la qual, el programa dels socialistes inclou lai la. D'altra banda, plantegen posar en marxa unEn termes de promoció econòmica, la proposta de Garcia preténi dotar l'Ajuntament d'una. I sobre equipaments i urbanisme, el PSC assegura quei millorar la zona delperquè sigui "un punt de referència".Finalment, es comprometen a incrementar el nombre d'efectius de lai intensificar el patrullatge a peu, crear una, transformar i donar identitat a les, promoure la participació de laen la societat i crear un programa que respongui a les seves necessitats, i implementar una aplicació mòbil de ciutat i instal·lar pantalles digitals perAmb tot, l'alcaldable socialista va reivindicar, una vegada més, que el seu és "", tant a la coalició de govern actual, d'ERC i la CUP, com al de l'altra bancada de l'oposició, incidint que "Junts s'ha dividit". En aquest sentit, Garcia referma que "".Per tot plegat, el cap de llista ha valorat la seva "passió per Berga" com "". I, per aquest motiu, referma que "no us defalliré;". A més, Garcia estira la mirada més enllà del 28 de maig i dels quatre anys de mandat que li prosseguiran, avançant que "".