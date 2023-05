ERC planteja lligar l'atenció primària i el teixit comunitari per millorar la salut des de l'àmbit local

Una atenció millorable, també en salut mental

La proposta d'(ERC) a Berga per a les eleccions municipals d'enguany incideix en la qüestió de la salut com a punt estratègic de la seva línia d'acció per una. Per aquest motiu, la formació ha convidat aquest cap de setmana al conseller de Salut,, per tal de compartir la visió de la formació al voltant d'aquesta qüestió, especialment des de la mirada i possibilitats d'actuació que tenen els ajuntaments i l'àmbit municipal. En aquest sentit, el conseller apunta a, a banda de la importància deper part de totes les administracions públiques.", assevera Balcells, que destaca: "Si la primària recomana fer una mica d'exercici, és l'Ajuntament que ha d'ajudar creant grups comunitaris amb noves figures com fisioterapeutes, nutricionistes o psicòlegs, o garantint la disponibilitat de rutes verdes amb indicatius i mobiliari pel descans. I si prescrivim activitat social, qui ha d'articular els recursos també és l'Ajuntament". A més, el conseller assenyala que la clau que de mica en mica anirà articulant l'atenció sanitària arreu del món és "la prevenció i la promoció".Però Manel Balcells també va posar l'accent en una altra de les qualitats que el món local, i especialment en l'entorn rural, pot oferir:. "A Barcelona, cada dia hi ha algú que mor sol a casa, i això no pot passar en una societat solidària", emfatitza el conseller, que insisteix que "és salut, però no depèn del Departament, sinó que".I, més enllà del teixit comunitari, des d'ERC també posen de manifest la rellevància. "He pogut notar l'empremta d'Esquerra en la majoria de llocs on governa", ha assegurat la diputada i membre de la llista d'ERC a Berga,, fent referència, pel que fa a l'urbanisme, a unes voreres més amples i accessibles per millorar-ne el trànsit, o uns carrers ben il·luminats, també en clau feminista. I, sobre equipaments, Camps assevera que "". "La visió actual és que la salut no només és la manca de malaltia, sinó que es tracta de viure amb salut i benestar", va sentenciar la diputada fent referència a laSigui com sigui, el conseller de Salut també va fer referència a les responsabilitats del Departament que encapçala,. En primer lloc, va posar en relleu les obres que s'estan desenvolupant a l'Hospital de Berga o l' actuació a l'Heliport . A més, va destacar la reestructuració de les persones al capdavant del centre i "l'empenta" que aquestes li estan donant.Ara bé, Balcells apunta que "cal millorar més coses a la Catalunya Central", i va citar possibilitats com "fer més aliances" amb altres institucions, "", per tal de disminuir "la manca de professionals". També va assenyalar al fet que "", i a una altra línia que el Departament està reforçant, que ésEn aquest sentit, el candidat d'ERC a l'alcaldia de Berga,, recalca, des de la seva experiència com a alcalde de Saldes, que "", i recordant a més que la població del Berguedà és força envellida, especialment a l'Alt Berguedà. És per aquest motiu, davant la manca general de professionals de la salut, que Balcells incideix en lai la importància que els ajuntaments també col·laborin en la seva promoció.Així mateix, Masanas posa l'accent en la manca d'algunes prestacions en concret,. És per aquest motiu que l'alcaldable d'ERC posa sobre la taula la possibilitat de desencallar aquesta problemàtica, en col·laboració amb el un cop culmini el litigi d'Inberga Tur . En tot cas, més enllà de propostes concretes, Masanas explica que la voluntat d'Esquerra és trencar amb la tendència pessimista actual que viu la ciutat i recuperar l'autoestima entre tots, posant-se a disposició de tothom per "", i reivindicant que "hem vingut a transformar".