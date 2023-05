«La política no entén de manipulació»: la versió de 'Crims' de la CUP a Berga

✊ AMB PAS FERM | "Berga portava més de 20 anys endeutant-se. Deixar-la ara, que l'hem començat a sanejar, en mans d'aquells que la van arruïnar, això sí que seria un autèntic crim" pic.twitter.com/KqnHGyixwK — CUP Berga ✊ (@CUPBerga) May 19, 2023

Les xarxes socials han esdevingut un dels cavalls de batalla de les formacions per guanyar-se la confiança (i el vot) dels electors. I, des de la, no han volgut deixar escapar aquesta oportunitat presentant un original espot inspirat en, el programa de TV3 encapçalat perés el títol del format presentat pel candidat i actual alcalde de Berga,, que comença relatant als espectadors que "la nostra ciutat portava vint anys endeutant-se.". És amb aquest context que Sànchez dona pas a les accions empeses per la formació en el darrer mandat i també el passat, emfatitzant que "des de la CUP, relatem fets reals, perquè".Però el breu episodi de Política real no només es fixa en allò que s'ha fet, sinó que també incorpora tot allò que la formació estima fer els quatre anys vinents si els veïns i veïnes de Berga els fan confiança. "", apunta l'alcaldable. En concret, la CUP fa referència a propostes com la pacificació del carrer del Roser i la plaça de la Font del Ros, la rehabilitació del Barri Vell, la nova estació d'autobusos, el traspàs de la residència al Departament de Drets Socials o la construcció d'un pump track al parc del Lledó, entre altres, les quals la formació ja va avançar en el seu acte central de campanya El mateix Sànchez és l'encarregat de posar punt final al vídeo, manifestant que "hem mantingut la ciutat, hem sanejat l'economia, hem organitzat l'Ajuntament:", incorporant l'eslògan de la formació per als comicis locals d'enguany.