L'oposició de Berga demana a l'equip de govern que doni explicacions respecte de les obres de l'Hospital

Les declaracions del conseller de Salut,, al voltant de les obres a les urgències de l'i el possible endarreriment de la seva posada en marxa per culpa d'uns accessos inacabats ha encès la política local de Berga i la campanya electoral. Aquest vespre, els candidats a l'alcaldia de PSC i Junts per Berga,, han comparegut com a regidors de l'oposició per"Demano claredat a l'equip de govern i que expliquin si tindrem o no urgències", ha etzibat Garcia, que ha incidit que "". Per a Caballé, "evidenciem un retard més d'aquest equip de govern, en un tema de consens i de fer la feina", i malgrat puntualitzar que "estem en campanya i pot semblar que ho aprofitem", ha refermat que demanen explicacions públicament perquè "". Així mateix, ambdós han recalcat que, després que el Consell Comarcal es comprometés a fer-se càrrec de la meitat del cost de les obres d'arranjament dels accessos Ara bé, els regidors no han pogut evitar mostrar la seva decepció per aquests fets, emfatitzant que "plou sobre mullat". "", ha remarcat Garcia, que ha afegit que "ve algú de fora a dir el que tots veiem:". "Cal posar ordre, i sobretot, no jugar amb temes de salut", ha aclamat Caballé, que ha reivindicat que "".Amb tot, el regidor del PSC ha conclòs que aquest afer "". "És una radiografia de la legislatura, i jo els animo que deixin de mentir, deixin de molestar i facin un pas al costat pel canvi que necessita la ciutat", ha sentenciat.