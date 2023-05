El Ple de l'Ascensió i el Tabal acosten una mica més l'arribada del Corpus

Les quatre parelles d'administradors de La Patum 2023 Foto: Ajuntament de Berga

'Moviment i màgia', cartell anunciador de La Patum

Ivan Sànchez penja el cartell anunciador de La Patum 2023 Foto: Lídia López

El Tabal ja recorre #Berga anunciant la celebració de la Patum, després que el Ple de l'Ascenció ho hagi aprovat per unanimitat pic.twitter.com/IJvmC2SgUW — NacióBerguedà (@NacioBergueda) May 21, 2023

Elcelebrat aquest matí ha aprovat per unanimitat celebrar La Patum aquest 2023. La festa tindrà lloc entre els, tot i que enguany, se suma a la celebració, de forma extraordinària, el dia 6 de juny: amb motiu del 50è aniversari de la Fundació la Llar,La jornada ha arrencat puntualment a les 11.00 hores, hora d'inici del Ple de l'Ascensió. El primer punt de l'ordre del dia lade l'Ajuntament de Berga per decidir si se celebra enguany la festa. L'acord ha estat unànime i, abans que l'alcalde,, pogués proclamar la decisió,Seguidament, la sessió ha proclamat les quatre parelles d'administradors i administradores de la Patum d'enguany, que representaran els quatre barris antics en els principals actes de celebració de la festa. Es tracta de(Feixines o Capdamunt de la Vila - Fonolls);(Sant Pere - Esclafidors Rebentats);(Centre o Carrer Major - Esclafidors Embotits); i(Raval - Ravanisses).En el Ple de l'Ascensió també. En total, se n'atorgaran 30 de Patumaire i 12 de Patumaire d'Honor. Així,: Ignasi Ballús Edo, Sergi Caldera Marín, Anna Canals Casals, Josep Canals Casals, Xavier Cano Fernández, Moisès Capdevila Fornell, Neu Claret Boixader, Xavier Coma Corominas, Ariadna Cortina Simon, Joan Giró Gutiérrez, Manel Herrerias Fuidias, Josep Jodar Lladó, David Llonch Piñeiro, Sílvia Marín Alsina, Roger Mateos Manrique, Jordi Moya Casas, Oriol Ortega Lemus, Anna Parcerisa Santandreu, Cristina Raquel Peña Barniol, Francesc Miquel Ponsa Herrera, Jennifer Prat Villalba, Raimon Pujol Mas, Gerard Remolà Farràs, Guillem Royo Magrané, Iñaki Sánchez Gómez, Juan Carlos Sánchez López, Josuè Segado Besora, Gabriel Soler Zapata, David Vázquez Roca i Josep Vila Alavall. Així mateix,: Jordi Alsina Lopez, Guillem Canal Santaeulàlia, Maria Cea Durán, Domènec Cosp Boixader, Joan Farguell Pallarés, Sergi Grané Serrano, Francesc Marco Coll, Anna Emília Puig Rodríguez, Jordi Selga Feixas, Cristian Tejerina Noguerola, Abel Travé Sànchez i Astrid Tulleuda Martínez.Després que caps de colla i administradors hagin signat el Llibre de Registres, tradició recuperada l'any 1993 i documentada des del 1619, el regidors'ha encarregat de donar a conèixer el resultat de lade La Patum i La Patum Infantil, i també del de La Patum de la Llar, que coincidint amb la celebració especial d'enguany, també llueix a la porta de l'Ajuntament. El cartell amb el lema, d’, ha estat el guanyador del certamen amb 271 vots (27,96 %), i per tant, esdevé el cartell anunciador. D'altra banda, la proposta, de(Escola Santa Eulàlia) ha estat la guanyadora del concurs infantil amb 398 vots (43,54 %), mentre queha estat l'autor del cartell premiat del 12è Concurs de dibuix de La Patum de la Fundació La Llar.amb unes darreres paraules explicant, en primer lloc, que aquest 2023,. L'alcalde s'ha mostrat satisfet per l'ocasió recordant que, fa tot just 25 anys, l'entitat ja va celebrar la feta a la plaça. És per aquest motiu que ha obert la porta a què, si la Fundació així ho decideix, pugui ser l'any "". En aquest sentit, Sànchez també ha compartit la seva voluntat que el cartell anunciador de La Patum de la Llar, juntament amb els de La Patum i La Patum Infantil.A més, Sànchez ha recordat que, d'ençà de la suspensió de la festa per la pandèmia,per donar pas a una nova realitat en la qual "comencem a remar plegats". Amb tot, l'alcalde ha celebrat la incorporació, aquest 2023, d'una samarreta oficial de la festa , la consolidació i augment del finançament per part de la Generalitat , i que Berga acollirà al desembre la trobada de gestors de patrimoni cultural immaterial d'arreu d'Espanya . En aquest sentit, Sànchez ha compartit que, en una de les reunions en la qual va defensar la candidatura berguedana per esdevenir seu d'aquest congrés, va expressar als representants del ministeri que, per a ell, La Patum és ""., per la il·lusió de tot berguedà quan torna a ser dimecres de Patum;, per la purificació col·lectiva saltant a la plaça o estant sota les espurnes d'una maça;, pel compromís conjunt de preservar i transmetre la festa; i, pel sentiment d'estima que provoca la festa i que es reviu cada any.En acabar el ple, tots els representants del consistori i presents a la sala han baixat escales avall per reunir-se a la porta de l'Ajuntament, on el tabaler,, esperava que fossin les 12.00 en punt perde celebrar La Patum aquest mes de juny. El cel cobert ha amagat el sol, i amb una pluja respectuosa amb la jornada, ha permès als berguedans aplegats a la plaça Sant Pere una espera més confortable que la dels altres anys. I, un cop ha sonat la campana i els músics citats han interpretat el Ball de l'àliga, el tabaler i tota una comitiva han engegat el recorregut pels carrers de la ciutat,