Manel Balcells lamenta que les obres a les urgències no es podran estrenar al setembre perquè l'Ajuntament no ha arranjat els accessos

El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya,, ha estat avui a Berga per acompanyar en un acte de campanya a l'alcaldable d'ERC a Berga,, juntament amb la diputada. Tots tres han estat exposant les línies mestres de la formació republicana en matèria de salut, i posant el focus en Berga, han fet referència al traspàs de l'Hospital al Departament que, des del mes d'octubre, encapçala Balcells. Ara bé, tot i avançar que les obres que s'estan executant per a la nova àrea d'urgències van a bon ritme,"L'Hospital de Berga està en fase de transformació, que ja tocava, amb", ha compartit el conseller, que ha assegurat que "". "En l'accés a la nova zona d'urgències hi ha una rotonda que no permet que les ambulàncies passin i un talús que s'ha d'assegurar", ha incidit el Balcells, que ha lamentat que "". El mateix conseller de Salut va visitar les obres in situ al cap de pocs dies de prendre el càrrec . Allà va comprovar el bon desenvolupament de l'actuació, que, i dotarà les urgències de l'Hospital de Berga d'un box de triatge, un box de reanimació, tres consultes ràpides, sis ubicacions per atendre pacients i sis ubicacions per a observació. La sala d'espera es reformularà i estarà dividia en tres zones: una per a pacients pediàtrics, una per a pacients respiratoris i una altra per a pacients sense patologia respiratòria. Finalment, també s'hi situaran els despatxos per a l'Atenció Continuada d'Urgències Territorials (ACUT) i la base assistencial del SEM.En l'altra cara de la moneda, l'alcalde de Berga,, va manifestar des del primer moment que, a parer seu,, i va traslladar la qüestió al Consell d'Alcaldes per a la seva valoració. Després de mesos de reunions internes mentre, paral·lelament, el consistori de la capital dissenyava el projecte,, i l'altra part serà sufragada per l'Ajuntament de Berga. El cost de l'actuació s'eleva als 150.000 euros.Ara bé, mentre que Sànchez havia puntualitzat que l'accés estaria a punt al tram final de l'estiu , el conseller no veu viable aquesta possibilitat, iper tal que la població, tant de Berga com de la comarca, puguin gaudir d'aquest nou equipament.