Més x Gironella presenta un Pla de Carrers amb accions de manteniment i reordenacions d’espais públics

Presentem un 𝗣𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝘀 que inclou manteniment, re naturalitzar i accessibilitat. Però també actuacions com:



1️⃣ Accés a 𝘾𝙖𝙣 𝙂𝙞𝙣𝙮𝙤𝙡𝙖, un dels polígons industrials de Gironella.

2️⃣ Millora a entorns de l'𝙄𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩 𝙋𝙚𝙧𝙚 𝙁𝙤𝙣𝙩𝙙𝙚𝙫𝙞𝙡𝙖



La candidatura municipalha fet públic un programa de manteniment, reordenació i millora de l’espai públic que dóna cobertura a la pràctica totalitat de barris i colònies del municipi., mitjançant la finalització d’adequació de voreres i passos de vianants o la construcció de noves rampes en determinats desnivells que només són amb escales actualment. Complementàriament, el Pla, de tal forma de garantir bianualment actuacions a la via pública per valor d’uns 200.000 euros cada actuació.Com a element diferencial, aquest Pla de Carrers inclou el, de tal forma que s’integri molt més el verd urbà en tots els carrers i places. De fet, la voluntat de l’equip és fer possible que “pràcticament la totalitat de carrers del municipi incorporin arbres o altra vegetació”, ja que està estudiat que la incorporació d’aquest tipus d’espèciesParal·lelament, el projecte també incorpora laque presenten, de forma constant, problemes de mobilitat. Per aquest motiu, es posarà en primer lloc sobre la taula certes reordenacions circulatòries en alguns barris, per tal d’incrementar la seguretat viària i de vianants. En segon lloc,, com és l’execució de la Via del Carrilet, ja adjudicada i amb previsió d’iniciar les obres al mes de juliol. I, en tercer lloc, es plantejaalguns punts del municipi.Un dels punts sobre els quals es vol actuar és, que suporta un excés de mobilitat en hores punta. Per actuar en aquesta zona, més enllà de projectes de transport col·lectiu i d’incentivar també l’accés a peu o amb altres mitjans com patinet o bicicleta, l’equip de Més x Gironella preveu reordenar tota la zona generant una, unaamb un màxim d'un minut d’aturada, i unaper qüestions de seguretat i una vorera que faci de connexió real entre la zona del Pont de les Eres i l’avinguda dels Països Catalans. Unes actuacions que serien executades durant l’Un dels segons punts a actuar, vinculat a una segona fase del, fa referència a, una zona que té visibilitat molt reduïda i genera perillositat per l’entrada i sortida de vehicles cap a aquest punt. La solució que es planteja és la, que faria l’ordenació dels espais, provocant la reducció de la velocitat dels vehicles que van pel carrer principal i alhora garantiria un accés i sortida amb seguretat al polígon industrial, el que té actualment més negocis en funcionament.