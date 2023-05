Els alumnes de l'escola de música i la Farsa porten al teatre una obra sobre l'amor i la sexualitat en l'adolescència

Aquest cap de setmana s'estrena, la versió catalana d'un musical de rock escrit per, basat en la novel·la original de. Es tracta d'una producció local, ja que els actors i actrius que interpretaran els personatges, així com els músics que hi posaran ritme, són un grup de nois i noies, d'entre 13 i 17 anys, alumnes de l'(EMMB). Els joves han estat treballant des del mes d'octubre del 2022, i de fet, és la segona vegada que es treballa aquesta peça a l'EMMB, ja que l'obra s'hauria d'haver estrenat l'any de la pandèmia i no ha estat fins aquest curs que s'ha reprès la producció, amb un repartiment diferent. A més, també col·labora en la materialització del musical l'En una roda de premsa, els responsables de la proposta han assenyalat que, originalment,, així que va ser el mateix autor qui va editar la seva obra, la qual acabaria esdevenint una peça de culte. Wedekind es va inspirar en l'etapa adolescent per escriure la novel·la, i segons ells mateixos han reconegut, va fer reflexionar pensadors contemporanis comEn format musical, l'obra s'ha estrenat en escenaris de(Broadway),(West End),, i a més, ha girat en diverses ocasions pels Estats Units i el Regne Unit. La història tracta sobre. Melchior és un jove intel·ligent i astut que, gràcies als llibres, ha après diversos aspectes sobre laque la societat s'entesta a amagar, a la vora del tabú. Ell és el confessor del seu amic i company de classe Moritz, que li explica que se sent torturat davant delsque acompanyen les nits. D'altra banda, Wendla fracassa en l'intent que sa mare li expliquipujarà a l'escenari delel dissabte,, a les 21.00 hores; i el diumenge,, a les 18.00 hores. Les entrades es poden comprar anticipadament amb un preu de. Així mateix, en ser una temàtica molt propera als adolescents, es farà una tercera sessió el dilluns,, a les 11.00 hores, dirigida específicament per a l'alumnat de secundària de la ciutat de Berga.El resultat de la producció és una, després dels antecedents de dos musicals: Oliver (2012) i Annie (2014). La direcció teatral està a càrrec de, is'ocupa de la direcció musicial.